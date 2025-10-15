【デリヘル27年史Ａ以圈曄05年の「ホテヘル」規制と「ハンドサービス」「人妻・熟女店」の誕生

実店舗がない「見えない風俗」デリヘルは、今や２万1000軒を超える国内最大の性風俗だ。1998年の風営法改正で誕生したデリヘルは、どのようにしてここまで広まったのか。その27年の歴史を風俗ジャーナリストの生駒明氏が解説する連載の第３回。’00年代初頭までに急増したデリヘルは、ついに規制の対象となる──。

受付所が「店舗型風俗」の扱いに

デリヘル業界に大きな影響を与えたのが、’05年の風営法改正である。新法は’06年５月に施行され、デリヘルの規制の強化が行われた。デリヘルの急速な普及と営業実態の変化に対応するためだった。

前回の記事で触れたが、デリヘルの一業態として、雑居ビルの中などに受付所を設けてデリ嬢をホテルやレンタルスペースに派遣する「ホテヘル」が当時、はやっていた。風営法の改正で、不特定多数の人が訪れる「受付所」を顧客が来る「店舗」とみなし、店舗型の風俗店と同様の規制対象とすることとなった。受付所は学校や病院などの周辺の営業禁止区域内に設置できなくなり、「ホテヘル」の新規開業が多くの地域で不可能となった。

ただし、既得権は認められ、それまで受付所を構えていた業者は営業を続けることができた。

広告・宣伝方法の規制も強化された。「地域、居住者の年齢を問わず、住居にビラを配ること」「受付所を含む公衆の目に触れる場所での看板やポスターなどの表示」などの活動が禁止され、違反した者に対する罰則が設けられた。

このような、デリヘルに対する風営法の規制は、受付所や広告・宣伝といった「人の目につきやすい側面」を中心に行われた。この景観重視の姿勢は、改正に先立って違法な店舗型風俗店を一斉摘発した歌舞伎町浄化作戦（後編にて詳述）と通じるものであった。

歓楽街で狹広瓩里茲Δ鳳超箸靴討い拭屮曠謄悒襦

デリヘルの兄弟分である「ホテヘル」は、雑居ビルなどに設けた店舗の簡易受付所で相手の女性を決めて料金を支払い、そこから近くのホテルやレンタルルームに女性を派遣してプレイするスタイルの風俗だ。

もともと大阪で誕生した業態で、’00年代前半に関西圏から全国に広まっていった。「ホテヘル」とは「ホテルヘルス」の略であり、「受付型」「準派遣型」とも呼ばれる。ラブホテルを活用するというサービスの形態上、ホテヘルの受付用店舗はラブホテルが密集する場所にあるのが特徴となっている。

受付所からキャストと一緒にホテルへ向かうスタイルがメインだが、ホテル前で待ち合わせて一緒にホテルに入るパターンや、客が先にホテルに入って女性を待つという形もある。客とキャストが一緒にラブホテルに入ることから「女性とデートしているような気分を味わえる」と、現在も人気である。

また、客が受付でキャストの「モザイクなしのパネル写真」をチェックできることから、「モザイクで隠されていない顔写真を見てから女性を選びたい」という客からも支持されている。

デリヘルとの大きな違いは、「受付所がある」「車での送迎ではなく、女性が徒歩で移動する」「プレイの場所は近隣のホテルやレンタルルームだけで客の自宅はNG」「風営法に基づいて深夜０時には閉店する」などが挙げられる。

ホテヘルの強みは街の中に受付所があること。受付所があるとないとでは売り上げは大きく変わる。一般に箱型店が「とにかく儲かる」といわれるのは、歓楽街とその立地に客がついているからだ。

だが、前述したように現在ではホテヘルの受付所は風営法上「実店舗」と見なされ、規制対象に該当する。そのため営業時間の制約がある。それで昼と夜はホテヘル、深夜０時以降はデリヘルという二枚看板を使って営業している器用な店も多い。

受付所は立地に厳しい条件が設けられており、新規出店が困難となっている。そのため、既存店は市場を寡占化できることから、営業できる「権利」が高額で取引されている。

また、「待ち合わせデリ」と呼ばれる、駅前などで客と女性キャストが待ち合わせてホテルへ向かうシステムを採用する店も’00年代初頭に登場し、’10年代に流行した。

客にとって待ち合わせ型のメリットは、「一人でラブホに入る」「看板がなく18禁のマークだけが掲げられているホテヘルの受付所に行く」という、慣れた人でないと抵抗があることを避けられる点にある。

客は店に一度も入らずに、女性と一緒にカップルのようにラブホに入って遊べるのだ。店の男性スタッフとは電話で話をするだけで、直接会わずに済むので気楽なのである。

出張型のハンドサービスという新ジャンル

’05年の風営法改正後、デリヘル業界に新たに登場したのが「ハンドサービスを売りにする店（オナクラ）」である。男性客の自慰行為を女性が手伝ってくれるのが基本的なコンセプトで、客がプレイを好みの形にカスタマイズできるように、キスやパンチラなどのオプションを豊富に用意している店が多い。

それまでは主に店舗型だったが、改正により風営法が厳格化されたことで多くがデリヘルやホテヘルに転業した。これにより「出張型のハンドサービス店」というジャンルが定着していくことになる。最短のプレイ時間が15〜30分ほどで相場は2500〜5000円ほどという安さが売りだ。

ハンドサービスを主とする店舗型風俗店は以前からあり、かつてはのぞき部屋やラッキーホール、ストリップ劇場などでもハンドサービスを受けることができた。’90年代には「ビデオボックス」と呼ばれるAV鑑賞の途中に女性キャストがハンドサービスしてくれる店が流行った。また、アジア系の外国人女性のエステがハンドサービスを取り入れているケースもあった。

恋愛に対して消極的で異性にガツガツしていない性格の男性を指す「草食系男子」という言葉が’08年ごろから流行しはじめ、’09年に新語・流行語大賞のトップテンに選ばれた。サービスがソフトな出張型ハンドサービス店は、玄人女性の濃厚なプレイには引いてしまう受け身でおっとりした草食系男子に受けが良かった。

短時間かつ格安料金で遊べる出張型ハンドサービス店が人気となり増加していくなかで、風俗嬢の素人化が進んだ。ハンドサービス店は接客内容がライトなので、初めて風俗で働く女性にとってハードルが低い。出張型ハンドサービス店は大勢の一般女性が新規参入した、平成時代のフーゾクを象徴する業種であった。

【人妻・熟女店が流行った’00年代後半】

’07年ごろになると、風俗業界全体で人妻・熟女系の店が増えはじめ、その波はデリヘルにも及んだ。以前から人妻専門の店はあったが、まだ広く流行してはいなかった。

’90年代までは、風俗嬢は「若くなければ価値がない」といった風潮があった。「風俗年齢」というものがあり、実際は30代以上でもプロフィールには20代前半の年齢を表示しているケースがほとんど。筆者が性風俗を取材しはじめた1999年には「人妻専門店」は見当たらなかった。風俗店に実際に人妻が在籍していても、それを隠すのが普通だったのだ。

人妻・熟女店が誕生した背景に、風俗業界の厳しい生き残り競争があった。後からオープンする店は他店との差別化を図るためユニークなコンセプトを打ち出す必要があり、その中の一つが「人妻・熟女店」だったのである。

「他人の妻に性的サービスをしてもらう」というコンセプトは予想以上に受けた。人妻店の流行をきっかけに「30代、または40代の女性がフーゾクで活躍できる」という概念が生まれた。デリヘルでも大手グループが新たに人妻・熟女店を作ったり、それをフランチャイズ化して全国展開するケースが見られた。

人妻風俗が流行したもうひとつの理由に不景気が挙げられる。当時は「就職氷河期」のまっただ中で、世の男性は日々の疲れから、若い女性よりも落ち着いている年上の女性を求めるようになったといわれている。人生経験の豊富な女性ならではの「癒やし」と「安心感」が支持されたのだ。

働く女性の側からしても、人妻風俗店はありがたい存在だった。平成時代の長引く不況により、家計が苦しくなった主婦やシングルマザーが大量に風俗業界に流入。なかでも主婦が働きやすい人妻デリヘルは人気となった。

人妻デリヘルは若い女性の店に比べて相場が安い。さらに若い風俗嬢が抵抗感を抱きやすい過激なプレイをしてくれることも多い。「リーズナブルな料金で濃厚なサービス」とコスパが良いのが好評だった。

’10年には、『デリヘル起業 一発逆転 人妻成金になる方法』（江口杜主・著／幻冬舎）という書籍が発売される。「普通のサラリーマンだからこそ成功する最強の聖域ビジネス、ここにあり！」と謳（うた）った一冊である。これらの本の出現は、人妻デリヘルが風俗業種の新ジャンルとして広く認知される存在となっていたことを示していた。

【後編】では、風俗業界を揺るがした「歌舞伎町浄化作戦」でデリヘル業界に起きた変化などについて触れている。

取材・文・写真：生駒明