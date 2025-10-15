「KOC」王者・ロングコートダディ兎「ラヴィット！」からのサプライズ公開「粋なお祝い」「愛のある現場」の声
【モデルプレス＝2025/10/15】お笑いコンビ・ロングコートダディの兎が10月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。TBS系朝のバラエティ番組「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜／あさ8時〜）からのサプライズを公開した。
【写真】「KOC」王者が公開した「ラヴィット！」からのサプライズ
兎は「バタバタしてたけどそういえば朝も嬉しかったな、思い出しモグハッピー！！」と添えて、同日出演した「ラヴィット！」のオフショットを投稿。ロングコートダディは10月11日に開催された求人ボックス presents「キングオブコント2025」で優勝したのを受け、楽屋貼りモニターには「優勝おめでとうございます！ロングコートダディ様」と記載されており、花瓶に生けた花も披露している。
この投稿には「本当におめでとう！」「粋なお祝い」「愛のある現場ですね」「お花の雰囲気がお2人にぴったり」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
