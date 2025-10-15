カリスマトレーナーAYA、美腹筋全開チューブトップ姿「憧れの体型」「ギャルっぽさが可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/10/15】カリスマトレーナーのAYAが10月13日、自身のInstagramを更新。美しい腹筋が際立つチューブトップ姿を披露した。
【写真】カリスマトレーナーAYA「憧れの体型」と話題の美腹筋際立つ姿
福岡で開催されたトークショーに出演したことを報告したAYA。「今回はワークアウトは無く、トークだけだったのでデニムスタイルで」とデニムパンツに白のチューブトップを合わせた、美しい腹筋が目を引くコーデ写真を公開した。
この投稿は「割れた腹筋カッコいい」「憧れの体型」「めっちゃ美人」「ギャルっぽさが可愛い」「真似したい」と話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】カリスマトレーナーAYA「憧れの体型」と話題の美腹筋際立つ姿
◆AYA、白チューブトップで美腹筋全開
福岡で開催されたトークショーに出演したことを報告したAYA。「今回はワークアウトは無く、トークだけだったのでデニムスタイルで」とデニムパンツに白のチューブトップを合わせた、美しい腹筋が目を引くコーデ写真を公開した。
◆AYA、圧巻の美腹筋姿に「めっちゃ美人」の声
この投稿は「割れた腹筋カッコいい」「憧れの体型」「めっちゃ美人」「ギャルっぽさが可愛い」「真似したい」と話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】