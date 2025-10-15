乃木坂46梅澤美波「無心」で作った手料理公開「具たっぷりで美味しそう」「これからの季節にピッタリ」の声
【モデルプレス＝2025/10/15】乃木坂46の梅澤美波が10月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】梅澤美波「具たっぷりで美味しそう」と話題の家庭的料理
梅澤は「無心」のコメントとともに、ポトフとみられる手料理を公開。具材は大きめに切られた人参、じゃがいも、キャベツ、鶏肉、数本のソーセージで、中央には緑色のローリエの葉が1枚浮かべられている。
この投稿に、ファンからは「あったかそう」「具たっぷりで美味しそう」「いくらでも食べられそう」「お腹すいてきた」「これからの季節にピッタリ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】梅澤美波「具たっぷりで美味しそう」と話題の家庭的料理
◆梅澤美波、肉も野菜もたっぷりな手料理公開
梅澤は「無心」のコメントとともに、ポトフとみられる手料理を公開。具材は大きめに切られた人参、じゃがいも、キャベツ、鶏肉、数本のソーセージで、中央には緑色のローリエの葉が1枚浮かべられている。
◆梅澤美波の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「あったかそう」「具たっぷりで美味しそう」「いくらでも食べられそう」「お腹すいてきた」「これからの季節にピッタリ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】