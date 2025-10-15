嫁は何かと「うちの母なら──」と比較ばかり。息子に相談した結果、2人が離婚してしまったワケ

人は見た目では分かりませんし、中身を知って親しくなれることも、またその逆もあるもの。

筆者の知人A子さんは、息子のお嫁さんと仲良くしたかったのですが……。

一人暮らし。息子夫婦が来てくれると嬉しい

A子さんは夫を亡くし、息子も家を出て行ったので、のんびり一人暮らしをしていました。



時々一人を寂しく思うことはありましたが、息子が結婚して以前より帰省する回数が増えたので、とても嬉しく思っていたのです。

嫁は愛想よく大人しい子という印象でしたが、会う機会が増えると、段々と素が出るようになっていきました。



それは全然構わないのですが……。

そんなに私はダメなの？ 明らかに言わなくていいことばかり

「うちの母だったらこうしますよ～！」

と、何かと嫁の実母と比べる発言が増えていったのです。



料理や掃除のこと、ファッションについてまで、とにかく比べられてしまいます。



それも褒めたりするのではなく、まるで小馬鹿にするように言われるのです。

段々ストレスが溜まってきたので、言い返したいと思うことが何度もありました。



しかし、言い返すことで嫁が息子に泣きついて、息子が実家に帰って来なくなったら？

そう思うと何も言えず、一人悶々と悩み続けていたのです。

思い切って言ってみよう

ずっと悩んでいましたが、A子さんは思い切って息子に相談することにしました。



嫁を傷つけたいわけではないので、言葉を選んで丁寧に文章を作って、

「素が出てリラックスするのは構わないが、親しき仲にも礼儀あり」

そんな内容をやんわり言うと、息子はすぐに謝ってくれました。ところが……

後味は悪いけど、私の言ったことは間違っていないと思うわ

A子さんが相談した後、息子はすぐ嫁に事実確認をしたそうですが、嫁はヒステリックに怒り、

「私よりお義母さんが大事なのか」



「マザコンはいらない」

そう逆切れし、なんと嫁は実家に帰ってしまったのです。



結局その後も、夫婦でのすれ違いが多くあったようで、息子夫婦は別居して4年になります。



息子曰く、年内には離婚するとのことです。



自分の一言で離婚に追いやってしまったのかと悩みましたが、

「まるで嫁が姑じゃない」

そう友人に言われて、何かストンと腑に落ちました。

自分の一言は間違っていなかったと思いたいです。

【体験者：60代・女性主婦、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

