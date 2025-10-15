縁に油が流れてヘルシー！ベルメゾン「ムーミン」余分な油をカットできるプレート
ファッションやコスメ、インテリアグッズなど、かわいらしいキャラクターグッズも扱う通信販売の「ベルメゾン」
今回は余分な油が縁に流れてヘルシーに使える、「ムーミン」デザインの「余分な油をカットできるプレート」を紹介します！
ベルメゾン「ムーミン」余分な油をカットできるプレート
価格：各2,290円(税込)
サイズ：直径約24.2、高さ約3.7cm
製品重量：約233g
耐熱温度：140℃
耐冷温度：-20℃
その他仕様：電子レンジ使用可、食器洗浄機使用可
販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」
※手作業のため、塗りムラや風合いの違いがでる可能性があります
※色の濃いもの、においの強いものを入れると着色、残臭することがあります
盛り付けるだけで余分な油を減らせる、「ムーミン」デザインの余分な油をカットできるプレート。
お皿の中央が少し盛り上がっているから、余分な油が縁に流れてるお皿です☆
油をカットして、ヘルシーに使えます。
デザインはアイボリーとブルーの2色展開で、ラインアートの立体的なプリントがポイント。
ほどよい深さで、パスタやサラダなどにぴったりのサイズです！
食洗機や電子レンジに対応しており、使いやすさも抜群。
樹脂製で軽く、割れにくいので、気軽に使えます☆
アイボリー
「リトルミイ」のラインアートが入ったプレート。
あたたかみのあるカラーで、どんな料理にも合わせやすい1枚です！
ブルー
ブルーのプレートは「ムーミン」と「スノークのおじょうさん」を描いたデザイン。
ニュアンスカラーがおしゃれで、立体的なラインアートがアクセントです☆
余分な油が縁に流れ、ヘルシーに使える「ムーミン」デザインのプレート。
「ムーミン」余分な油をカットできるプレートは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆
©Moomin Characters TM
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 縁に油が流れてヘルシー！ベルメゾン「ムーミン」余分な油をカットできるプレート appeared first on Dtimes.