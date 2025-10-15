ファッションやコスメ、インテリアグッズなど、かわいらしいキャラクターグッズも扱う通信販売の「ベルメゾン」

今回は余分な油が縁に流れてヘルシーに使える、「ムーミン」デザインの「余分な油をカットできるプレート」を紹介します！

ベルメゾン「ムーミン」余分な油をカットできるプレート

価格：各2,290円(税込)

サイズ：直径約24.2、高さ約3.7cm

製品重量：約233g

耐熱温度：140℃

耐冷温度：-20℃

その他仕様：電子レンジ使用可、食器洗浄機使用可

販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※手作業のため、塗りムラや風合いの違いがでる可能性があります

※色の濃いもの、においの強いものを入れると着色、残臭することがあります

盛り付けるだけで余分な油を減らせる、「ムーミン」デザインの余分な油をカットできるプレート。

お皿の中央が少し盛り上がっているから、余分な油が縁に流れてるお皿です☆

油をカットして、ヘルシーに使えます。

デザインはアイボリーとブルーの2色展開で、ラインアートの立体的なプリントがポイント。

ほどよい深さで、パスタやサラダなどにぴったりのサイズです！

食洗機や電子レンジに対応しており、使いやすさも抜群。

樹脂製で軽く、割れにくいので、気軽に使えます☆

アイボリー

「リトルミイ」のラインアートが入ったプレート。

あたたかみのあるカラーで、どんな料理にも合わせやすい1枚です！

ブルー

ブルーのプレートは「ムーミン」と「スノークのおじょうさん」を描いたデザイン。

ニュアンスカラーがおしゃれで、立体的なラインアートがアクセントです☆

余分な油が縁に流れ、ヘルシーに使える「ムーミン」デザインのプレート。

「ムーミン」余分な油をカットできるプレートは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

©Moomin Characters TM

