【山粼武司 これが俺の生きる道】#35

1996年の開幕前、脇腹を痛めて絶体絶命だった俺は10日間、まったく練習せず球場にも行かない「超安静」を決断した。

オープン戦が終わってトーナメントリーグ（※）が始まっても、家でボーッとする日々に不安が募った。前年の95年、高木守道監督がシーズン途中で辞任するなどチームが揺れる中、プロ入り初の2ケタ本塁打をマーク。レギュラーの足がかりをつくったものの、星野仙一監督が復帰し、レギュラー争いは混沌としていた。

そんな中、トシさん（高橋俊春）というベテランの打撃投手から、こう言われたのだ。

「武司、おまえはツイてんなあ」

何を言い出すのかと思った。

「何がですか。最悪じゃないですか」

「いやいや、おまえはラッキーだよ。去年から調子上げてきて、春先もたくさん練習して調子も良いまま来ているんだから、ここで一度休んだら、また調子良くなるぞ」

そんなわけないでしょ……と、その時は思ったが、のちにトシさんの言葉は現実になった。

開幕戦でスタメンを勝ち取るには、トーナメントリーグでのアピールが欠かせない。10日間休んだ後は患部にブロック注射を打ち、なんとかトーナメント終盤にチームへ合流。2本塁打で首脳陣に復活をアピールできた。トシさんの言葉と、10日間の「超安静」がなければ、今の俺はいなかったかもしれない。おかげで4月5日、広島との開幕戦（広島市民球場）で、「6番・左翼」でのスタメン出場を勝ち取ることができた。トシさんには本当に感謝している。

先発は広島のエース左腕・大野豊さん。そう、俺がこの試合の2カ月後、罰金100万円を取られるきっかけになった、あの大野さんだ。

0対0で迎えた二回表、大野さんのシンカーを拾って左翼席に先制2ラン。ガッツポーズでダイヤモンドを一周した。試合は延長十三回にサヨナラ負け。サヨナラヒットを打ったのは18歳のドミニカ共和国出身選手。巨人と激しいマネーゲームを繰り広げた韓国人右腕・宣銅烈も初登板するなど、話題盛りだくさんの一戦だった。

大野さんは今でも年に1回、（プロ野球OBが集う試合イベント）「ドリームマッチ」で会うたびに「自信があった外のシンカーを打たれたのはショックだったなあ」と言われる。罰金の話題はまったく出ないが。

とはいえ、これでレギュラー確約、とはいかないのがプロだ。開幕直後は、95年オフにロッテから無償トレードで中日に移籍してきた愛甲猛さんとの併用が続いた。

悶々とした気持ちが続く中、巨人のガルベスとの「世紀の大乱闘事件」が起きた。（つづく）

※「トーナメントリーグ」…かつてオープン戦期間中に開催されていた非公式大会。96年は中日の球団設立60周年を記念してナゴヤ球場で開催された。このときの参加 チームはセ・リーグ6球団。88年 に東京ドーム完成記念大会(12チ ーム総参加)、95年に阪神の球団設立60周年記念大会など、過去に数回開催された。

（山粼武司／元プロ野球選手）

