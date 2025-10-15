またしても一席ぶった。

日本ハム“私怨”渦巻くファイナルステージ…「流出組KO」&CS突破でソフトバンク超えを証明できるのか

日本ハムの新庄剛志監督（53）が15日、CSファイナルステージの前日会見に出席。昨季3タテを食らったソフトバンクと再戦とあって、「明日はウチが勝って、その後は交互に勝ち、最後に『どっちが勝つか』というシリーズになれば」と意気込んだ。

リーグ優勝のソフトバンクには1勝のアドバンテージがある。2位チームとすれば、相手が勢いに乗る前に決着をつけたいのが本音のはずだが、球団OBは「新庄監督も本音は短期決着のはず」と、こう続ける。

「昨季に続いて2年連続CS出場とはいえ、若手主体のチーム。一方、中堅以上の選手が中核を占めるソフトバンクには、経験値ではまだまだ及ばない。会見で短期決着をほのめかそうものなら、ナインにとってプレッシャーとなりかねない。『交互に勝つ』というのも、負けた時に選手が背負い込まないように、という配慮でしょう。さらに言えば、1戦でも長く試合をし、若手に経験を積ませたい思いもある」

とはいえ、会見では“余計なひと言”も飛び出した。前述の発言に続き、「ウチだけ勝ち続けても面白くない」と言ったのだ。

新庄監督の舌禍には“前科”がある。まだ優勝争いをしていた9月23日、日本ハムは本拠地最終戦で楽天に敗戦。同日、首位ソフトバンクもオリックスに敗れたことで、優勝マジックは1つしか減らなかった。すると新庄監督は試合後のセレモニーでマイクを持つと、「喜んでいいものか……ソフトバンクも負けました」と絶叫。地元ファンの大喝采を浴びた。

「ファンやナインを鼓舞するためだったとしても、相手からすれば挑発されたも同然ですからね。事実、ソフトバンクはそれまで4連敗だったが、新庄監督発言の翌日から一気に4連勝し、リーグ連覇を達成した」（同）

思ったことは言わずにいられない新庄監督。今回も相手の怒りに火をつけることにならなければいいが……。