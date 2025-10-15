【森友遺族・夫の死を巡る闘争記】

【雅子さんと伊藤長官とのやり取り】森友森友文書4回目開示 加藤財務相「政府が代わっても開示は続く」と明言

佐川宣寿元財務省理財局長。森友文書の開示で佐川氏本人のメールはまだ出ていない。公文書改ざんの主導役だから、早く開示すべきではないか？

14日の会見で加藤勝信財務大臣に問うと、まずは改ざん事件で命を絶った赤木俊夫さんのメールを優先して開示するというこれまでの方針を述べた。しかし遺族の赤木雅子さんは、佐川氏をはじめ事件に関わった本省幹部らのメールを先に開示してほしいと求めている。すると加藤大臣、要望は承知しているとした上で一歩踏み込んだ。

「その辺をよくご遺族の方とお話をさせていただければなというふうに思っております」

■画期的な進展

これは次の開示までに財務省が遺族側と話し合いに応じるということなのか？ 確認を求めると、

「そうですね、はい」

開示の方針について財務省が遺族側と話し合うとなると画期的なことだ。

意向に応じて開示方針を変える可能性も出てくる。

そこでさらに尋ねた。今回開示されたメールは電子データで保存されているから検索ができる。佐川氏らの名前で検索するのは難しくないはずだが？

すると加藤大臣は、

「おっしゃった疑問を私も持ちました。必要があったら事務局に聞いていただきたいんですが、そうはいかないということなんです」

検索に漏れがないか確かめるのが困難なので、今の手順で作業を進めたいとしながらも、遺族側との話し合いでより良い開示の方法を模索したいと述べた。

そこで最後に問いかけた。

「加藤大臣はアイロンをかけるのが好きで、服にしわが寄っていると気になるからご自分やご家族の服にもアイロンをあてると聞きました」

この話は加藤大臣がユーチューブの配信映像で自ら明かしている。それなら、財務省の改ざん調査報告書も開示文書によって新事実が明らかになり、だいぶしわが入ったように思えるので、そろそろ再調査というアイロンをかけたほうがいいのでは？

すると加藤大臣、

「そういう類似の形で答えるのはいかがなものかと思いますが」と苦笑いしながら、

「再調査が必要な状況とは考えておりませんが、公開を進めて中身に疑問があれば真摯に対応させていただきたい」

この日の会見では従来の方針を繰り返しながらも柔軟な姿勢を見せた。さらに「遺族との話し合い」を明言したのは大きな進展だ。

（相澤冬樹／ジャーナリスト・元NHK記者）