永田町のスッタモンダに市場も混乱している。14日の日経平均株価の下落幅は一時、前週末比1500円を超えた。終値は1241円48銭安の4万6847円32銭で引けた。期待先行の「高市トレード」に急ブレーキである。

積極財政派の高市新総裁誕生から株価は連日うなぎ上り。9日には終値が史上初めて4万8500円台に乗り、わずか1カ月で5000円以上も株高が進んだのも束の間だ。公明党が連立離脱を表明した後、初日の取引から政局不安が投資家心理に冷や水を浴びせた。

「過熱感のあった高市トレードのアンワインド（巻き戻し）が起きています。誰が首相に指名されるか分からなくなった上、高市さんが首相に選ばれたとしても公明抜きの超少数与党で、積極財政を堅持できるかどうか。国内政治の先行き不透明感に加え、トランプ米大統領が対中追加関税100％を打ち出したことも重しになりました」（経済評論家・斎藤満氏）

政権運営への不安を拭えない限り、株安基調は吹っ切れないばかりか、高市氏の財政拡大路線は円安、債券安につながる可能性がある。

円相場は総裁選前日の3日夕から一時1ドル=153円台まで6円近くも円安が進行。14日の東京市場の円相場は日経平均急落を受け、リスク回避から円買いが強まったものの、1ドル=151円台に張り付いた。

国債市場では、長期金利の指標である新発10年債の終値利回りが低下。前週末比0.030％低い1.660％だったが、年限が10年を超える超長期債金利は上昇（価格は下落）した。

「高市新総裁の誕生で一気に円安・債券安が進みましたが、思ったほど強い逆回転は起きていません。円も債券も買い戻す動きにはつながっていない。結局、『何も決められない日本』への不安が円資産の魅力低下につながっているのでしょう。株安・円安・債券安のトリプル安に陥るリスクをはらんでいます」（斎藤満氏）

英国では2022年、トラス元首相が財政規律を度外視した大規模減税を打ち出し、国債増発とインフレ加速の懸念からトリプル安の「トラス・ショック」につながった。次はサナエ・ショックか。

