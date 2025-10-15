巨人の長野久義（40）が14日、都内のホテルで引退会見を行った。

長野久義が巨人電撃復帰！ 原監督が広島構想外の37歳を呼び戻した「真の狙い」

「（今季は）ファームで過ごす時間が長かった。まだまだやりたい思いも多少はありましたが、若い選手に託して引退することを決めました」

会見には盟友の坂本勇人（36）ら選手、コーチ、関係者40人以上がサプライズ登場。改めて人望の厚さを知らしめた。

2018年オフに巨人がFAで獲得した丸佳浩の人的補償で広島に移籍した際は、接点のないダルビッシュ（当時カブス）までが自身のXで＜巨人の選手に聞いても長野さんはクソほど評判がいい＞と発信。その人柄は海を越えていた。

「異常なまでの気配り、目配り……。本当に彼を悪く言う人間はいない」と、巨人の某選手がこう明かす。

「引退する選手、巨人を退団する選手の送別会を仕切るのは、いつもチョー（長野）さんです。誰彼かまわず声をかけるわけではなくて、主役との人間関係を考え、参加者をピックアップする。送り出す選手に楽しんでもらうことを第一に、シークレットゲストまで手配したりするんですから」

寮生活を送っていた新人時代、遠征先から帰ってくるたびに、寮長やコック、清掃員にまで土産を買ってきた。当時の寮長、樋沢良信氏はこう言っていた。

「寮生には『人に好かれる人間になりなさい。その第一歩が挨拶、感謝の気持ち。礼儀正しい人間になれ』と口を酸っぱくして言ってきたが、長野にはそういう指導は必要なかった。遠征先から帰ってくれば、必ず寮で働く20人前後のスタッフに手土産を持ってくる。一軍にいるほかの寮生も同様だが、長野はその際に必ず『みなさんで召し上がってください』と言い添える。そういう気配りができるから、賄いさんにも掃除のおばさんにもとにかく好かれていた」

自身がヒーローになった試合後、群がる報道陣に向けて手を合わせ、「（記事には）『長野に笑顔はなかった』でお願いします」と頭を下げたのは、打てなかったチームメートが嫌な気分にならないよう配慮したものだった。

アマチュア時代の後輩にあたる某球団の選手が言う。

「関東に遠征に行くと、夜に長野さんから電話がかかってくるんです。『ちゃんとメシ食った？今、銀座にいるから飲みに来なよ』って。凄いのは、ボクが他の球団との試合で関東に行っても連絡をくれること。巨人戦の後でもないのに。何でボクが関東にいるの知ってんの？ って驚きましたから。あんなに後輩の面倒見がいい先輩をボクは知りません」

仲間との食事の席で座るのは必ず下座。先輩はもちろん、後輩と一緒でも「ほらほら奥に座って」と、上座を譲る。

料理が鍋の場合は、ひとりで作って全員に取り分ける。当然、後輩は恐縮するが、「いいからいいから」とひたすら作り続け、自身はひと口も食べないことも珍しくはなかった。

「チョーさんが鍋奉行に徹するのは、他にも理由がある。極度の潔癖症なんです。誰かが自分の箸で鍋をつついてしまったらジ・エンド。その鍋は絶対に口にしない。そんな感じだから、お店の箸だって気になって仕方がない。『何かが染み込んでいる気がして』と、使うのは割り箸か金属製の箸と徹底しています」

とは某選手だが、そんな繊細な一面があるかと思えば、豪快なカネ払いは長野の代名詞である。

「オフの寒い日にチョーさんと飲んでいたら、店に流しの歌手が入ってきた。1曲1000円なのにチョーさんは『寒いのにご苦労さまです』とか言ってチップを3万円も渡していた」

今後、仮に野球界から距離を置いたとしても、どんな仕事でも成功しそうである。

日刊ゲンダイは長野が巨人に復帰した2023年春季キャンプで本人を直撃。その際、「楽しみな選手がいっぱいいる」と語り、５人の若手の名前を挙げていた。いったいそれは誰か。また、19年に人的補償になった時のことをどう受け止めていたのか。

