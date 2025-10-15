人気マンガ『葬送のフリーレン』が休載を発表「山田鐘人先生・アベツカサ先生の体調を鑑み…」
マンガ雑誌「週刊少年サンデー」（小学館）で連載中の『葬送のフリーレン』（原作：山田鐘人／作画：アベツカサ）の公式エックスが、15日までに更新し休載を発表した。
【写真】荷造りをするフリーレンがかわいい休載発表ポスト
本作は勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、千年以上生きる魔法使い・フリーレンと彼女が新たに出会う人々の旅路を描く人気作。2026年の1月からはTVアニメ第2期が放送される。
今回、公式エックスは「読者の皆様へ」と題した書面の画像を投稿。「いつも『葬送のフリーレン』をご愛読いただきありがとうございます。次号以降の掲題につきまして、山田鐘人先生・アベツカサ先生の体調を鑑み、先生方と編集部で相談をいたしました。今後は連載ペース、掲載形式を調整しながら物語の続きをお届けするべく、しばらくの間休載させていただきます」とつづり、作品の休載を発表した。
なお、具体的な掲載時期については「今後の週刊少年サンデー誌上にてお知らせいたします」としている。
この投稿を見たファンからは「完結さえしてくれればいくらでも待ちます」「ゆっくり休まれてください」「お大事になさってください。再開を楽しみにしております」など、両先生を気遣うコメントが集まっている。
引用：「『葬送のフリーレン』公式」エックス（＠FRIEREN_PR）
【写真】荷造りをするフリーレンがかわいい休載発表ポスト
本作は勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、千年以上生きる魔法使い・フリーレンと彼女が新たに出会う人々の旅路を描く人気作。2026年の1月からはTVアニメ第2期が放送される。
今回、公式エックスは「読者の皆様へ」と題した書面の画像を投稿。「いつも『葬送のフリーレン』をご愛読いただきありがとうございます。次号以降の掲題につきまして、山田鐘人先生・アベツカサ先生の体調を鑑み、先生方と編集部で相談をいたしました。今後は連載ペース、掲載形式を調整しながら物語の続きをお届けするべく、しばらくの間休載させていただきます」とつづり、作品の休載を発表した。
なお、具体的な掲載時期については「今後の週刊少年サンデー誌上にてお知らせいたします」としている。
この投稿を見たファンからは「完結さえしてくれればいくらでも待ちます」「ゆっくり休まれてください」「お大事になさってください。再開を楽しみにしております」など、両先生を気遣うコメントが集まっている。
引用：「『葬送のフリーレン』公式」エックス（＠FRIEREN_PR）