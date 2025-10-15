カンテレは１５日、同局主催の大型フェス「カンテレ祭り！２０２５ よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス」（１１月２１〜２４日、大阪・扇町公園、カンテレ扇町スクエア）に、お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんが初参戦すると発表した。

クロちゃんが登場するのは２３日午後２時から開催される「うんちくんフェス＋みんなで乾杯」。帯のバラエティー番組「よ〜いドン！」（月曜・前９時５０分、火〜金曜・前９時）でロザンがＭＣを務める人気コーナー「ロザンのうんちくん」のスペシャル版だ。普段の放送では、訪れた場所の案内人が出題する“うんちくクイズ”に宇治原史規が答えるのがお決まりだが、今回は主役が入れ替わる。ロザンが「よ〜いドン！」の知られざる裏側にまつわるうんちくクイズを、会場にいるお客さんに直接出題するというのだ。

さらに、ステージ上のゲストたちが客席に行き、クイズをともに戦うパートナーを“直接スカウト”。選ばれたお客さんは、タレントとペアを組み、クイズ対決に挑むことになる。

クロちゃんは「僕が考える“最高のふれあい”は、アメリカナイズなのでハグ！ 会場に来てくれたファンと一緒に『ワワワワワァー♪』ってやりたい！」と宣言。クイズ大会でクロちゃんに選ばれたい思うお客さんに向けて「“白ちゃん”とか“赤ちゃん”とか、名前間違いで呼んでくれたら目にとまるかも。“白ちゃん”って言われたら『色違い！ 真逆！』って返したりするしん！ フェスに来たらクロちゃんがメロメロにするしんからー！ みんな来てだしんねー♪」と独自のアピール術を伝授していた。

その他のゲストは、自称番組準レギュラーのお見送り芸人しんいち、月曜レギュラーのお笑いコンビ「女と男」。