カンテレは１５日、１１月２１〜２４日の４日間、大阪市北区の扇町公園とカンテレ扇町スクエアにて、大型イベント「カンテレ祭り！２０２５ よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス」を開催すると発表した。

今年のフェスでは、「よ〜いドン！」（月曜・前９時５０分、火〜金曜・前９時＝関西ローカル）のメインＭＣ・円広志の「お客さんともっとふれ合いたい」という熱い希望により、出演者と来場者の“ふれあい”が大幅にパワーアップ。その象徴として、昨年大好評だった円広志作曲の「乾杯音頭」に合わせた「みんなで乾杯」に加えて、今年は公園内の屋外ステージでの「ふれあいトークショー」を新たに開催する。

ステージと客席が一体となり、一緒になってつくりあげる特別なトークセッションについて、円広志は「今年は特にお越しいただいたお客さんと直接ふれ合える時間が大幅に増えるので、期待はさらに膨らんでいますね」とワクワク。さらに月亭八光や銀シャリをはじめとする出演仲間を挙げ「楽しすぎて時間がオーバーしてしまうんじゃないかな。今から心配になるくらいです（笑）。客席の皆さんもトークショーの主役です。お互いに好きなことを言い合って、一緒になってこのフェスをつくりあげましょう！」と呼びかけた。

今回のフェスの目玉企画の１つが、１１月２３日に開催する「うんちくんフェス」。ロザンがＭＣを務める「よ〜いドン！」の人気コーナー「ロザンのうんちくん」の、フェスでしか体験できないスペシャル版となる。普段の放送では、訪れた場所の案内人からの“うんちくクイズ”に宇治原史規が答えるのがお決まりだが、今回は「よ〜いドン！」の知られざる裏側にまつわるうんちくクイズを、会場にいる「お客さん」に直接出題。さらに、ステージにいるゲストたちが客席に行き、クイズを共に戦うパートナーを「直接スカウト」する。

来場者が出演者と一体となる、まさにフェスならではのスペシャルステージ。この新企画のクイズ大会には、番組初出演の安田大サーカス・クロちゃん、“自称”番組準レギュラーのお見送り芸人しんいち、そして月曜レギュラーの女と男が集結。新参者、常連、レギュラーという、それぞれのプライドがぶつかりあう。初参加のクロちゃんは「僕が考える“最高のふれあい”は、アメリカナイズなのでハグ！ 会場に来てくれたファンとは、一緒にワワワワワァー♪ってやりたい！」とハグ宣言。クイズ大会で「クロちゃんに選ばれたい！」と思っているお客さんに向けては、「クロちゃんがメロメロにするしんからー！ みんな来てだしんねー♪」と、アピールした。