衆議院議員の中曽根康隆氏（４３）が、家族でお祭りを楽しむ様子をアップした。

１５日までにインスタグラムを更新し「第三子」と題して投稿。「８月に第三子（男の子）が生まれ、我が家は５人家族となりました。お陰様で双子は５歳となり、我が家は賑やか、と言うよりも日々カオス状態ですが、皆で楽しくやっています」という。

インスタグラムのプロフィル欄で、５歳の男女の双子と第３子男児の父親だと明かしている中曽根氏。妻や子どもたちと「【前橋まつり】に参加」したそうで「双子はチョコバナナやクレープを頬張り、初めての射的で大興奮」と子どもたちの様子を記す。「子育てと仕事の両立は本当に難しいとつくづく感じます。馬車馬のように働く位の気概は持ちながらも、やはり家族との時間をしっかり確保していかなくては」とつづった。

中曽根氏の祖父は内閣総理大臣を務めた中曽根康弘氏（２０１９年１１月に１０１歳で死去）。康隆氏は公式サイトによると、慶應大法学部法律学科卒業後、米国コロンビア大学院で国際関係学修士号を取得。ＪＰモルガン証券株式会社をへて、父である中曽根弘文事務所の秘書に。２０１７年１０月に衆議院総選挙自民党北関東ブロックで当選した。現在の主な役職については、国会では「外務委員会（理事）、安全保障委員会、政治改革に関する特別委員会 各委員」、自民党では「青年局長、外交部会（部会長代理）、経済安全保障推進本部（事務局長）、立候補年齢引き下げ実現プロジェクトチーム（座長）」と自己紹介している。