ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）が14日（日本時間15日）、敵地でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第2戦に「5番・三塁」で先発出場。6回の第3打席で今ポストシーズン（PS）初アーチとなる本塁打を放った。

2―1の6回2死の第3打席、相手先発・ペラルタの直球を捉え、中越えソロ。リードを2点に広げる一発で相手右腕をマウンドから引きずり降ろした。

前日の第1戦では4回1死満塁からセンター方向へ大きな当たりを放ったが、柵越えにはあと一伸び足らず、中堅手・フリリックのグラブを弾きフェンスに当たる打球となった。三塁走者T・ヘルナンデスの走塁ミスもあり、結果的に8―6―2の「中ゴロ併殺」で無得点。試合後に「ダブルプレーになるような打球ではなく、上手く打つべきだった」と悔しがっていた。

一夜明け、この日は正真正銘のスタンドイン。自身PS通算14発目となり、ひまわりの種で祝福を受けた。