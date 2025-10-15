『よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス』出演者＆来場者のトークショー 新たなステージ企画【コメント・概要あり】
関西テレビ（カンテレ）は11月21〜24日まで大阪市北区の扇町公園とカンテレ扇町スクエアで、大型イベント『カンテレ祭り！2025 よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス』を開催にあたって、ステージ企画を発表した。
今年のフェスでは、『よ〜いドン！』（月 前9：50〜11：15、火〜金 前9：00〜11：19 ※関西ローカル）のメインMC・円広志の「お客さんともっとふれ合いたい」との希望で、出演者と来場者の“ふれあい”が大幅にパワーアップする。その一つとして、去年好評だった円作曲の「乾杯音頭」に合わせた「みんなで乾杯」に加えて、公園内の屋外ステージで「ふれあいトークショー」を新たに開催する。
一方的なステージでのトークショーではなく、客席の来場者も主役。ステージと客席が一体となり、一緒になってつくりあげる特別なトークセッションが繰り広げられる予定。このイベントについて、番組の顔である円と、長年レギュラーとして番組を支えてきた月亭八光からメッセージが届いた。
【コメント】
■円広志
去年のフェスの盛り上がりが鮮明に記憶に残っていて、開催が近づくにつれてワクワク感が増しています。今年は特にお越しいただいたお客さんと直接ふれ合える時間が大幅に増えるので、期待はさらに膨らんでいますね。ステージに上がるメンバーを見ても、八光くんや銀シャリをはじめ、おもしろい仲間ばかりなので、盛り上がりは間違いないでしょう。楽しすぎて時間がオーバーしてしまうんじゃないかな。今から心配になるくらいです（笑）。僕らはステージの上でしゃべりますが、これは一方的なショーではありません。客席の皆さんもトークショーの主役です。お互いに好きなことを言い合って、一緒になってこのフェスをつくりあげましょう！
■月亭八光
去年のフェスも大盛況で、後から“行けば良かった”という声をたくさん聞きました。今回は開催日数も増えて、お客さんとふれ合える時間も長くなったので、ぜひ会場に足を運んでほしいです。会場ではおいしい食べ物もたくさんありますし、僕たちも普通にブースを歩き回っています。ステージ上だけでなく、会場のどこかでばったり会うといった偶然のふれ合いも楽しみにしています。見かけたら気軽に声をかけてくださいね！お客さんと直接言葉を交わせるのが特に楽しみです。『よ〜いドン！』名物コーナーの“となりの人間国宝さん”のロケのように、街で皆さんとお話しするのが番組の醍醐味ですが、このフェスでは、皆さんが僕たちに会いに来てくれる。普段のロケとはまた違う形で、番組の温かい空気感を一緒に味わってもらえたら最高ですね
【「ふれあいトークショー ＋ みんなで乾杯」】概要
日時：11月21日(金)13：30〜14：30
登壇者: 円広志、月亭八光、銀シャリ（鰻和弘、橋本直）、谷元星奈アナウンサー
日時：11月24日(月・振休)13：30〜14：30
登壇者: 円広志、未知やすえ、女と男（ワダちゃん、市川）、辰巳ゆうと、谷元星奈アナウンサー
