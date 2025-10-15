クロちゃん、関西の“長寿番組”に初登場 観客巻き込むクイズ大会に挑戦→「“最高のふれあい”」宣言
関西テレビ（カンテレ）は11月21〜24日まで大阪市北区の扇町公園とカンテレ扇町スクエアで、大型イベント『カンテレ祭り！2025 よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス』を開催する。イベント内のクイズ大会にお笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃんが登場する。
【画像】食べたい！フェスに出展するイチオシ店舗
目玉企画の一つが、23日に開催する「うんちくんフェス」。お笑いコンビ・ロザン（菅広文、宇治原史規）がMCを務める『よ〜いドン！』の人気コーナー「ロザンのうんちくん」がスペシャル版となって実施される。
普段の放送では、訪れた場所の案内人からの“うんちくクイズ”に宇治原が挑むことになっているが、その主役が入れ替わる。ロザンが、『よ〜いドン！』の知られざる裏側にまつわるうんちくクイズを、来場者に出題。さらに、ステージにいるゲストたちが客席に行き、クイズを共に戦うパートナーを“直接スカウト”。選ばれた人が、普段画面越しに見ていた出演者とペアを組み、クイズ対決に挑む。
この新企画に番組初出演となるクロちゃんをはじめ、“自称”番組準レギュラーのお見送り芸人しんいち、そして月曜レギュラーのお笑いコンビ・女と男（ワダちゃん、市川）が参加。新参者、常連、レギュラーという、それぞれのプライドと思いが交錯する。
クロちゃんは「関西の長寿番組！」と敬意を表しつつも、「僕が考える“最高のふれあい”は、アメリカナイズなのでハグ！会場に来てくれたファンとは、一緒にワワワワワァー♪ってやりたい！」と宣言。クイズ大会で「クロちゃんに選ばれたい！」と思っている人に向けては、「“白ちゃん”とか、“赤ちゃん”とか、名前間違いで呼んでくれたら目に留まるかも。“白ちゃん”って言われたら、“色違い真逆”って返したりするしん！フェスにきたらクロちゃんがメロメロにするしんからー！みんな来てだしんねー♪」と、独自のアピール術を伝授する。
一方、しんいちは「クイズは自信ありありです！ぼくは『よ〜いドン！』ファミリーです。円さんの息子です！番組のうんちくクイズを間違えるわけにはいきません。なんならクビをかけて誰かとやりたいです！」と並々ならぬ番組愛を爆発させる。
そして、市川は「『よ〜いドン！』の初期から出させてもらっていますので、圧倒的な点数差で勝ちたい！私、市川は円広志さんが“唯一の芸能界の友達”と言ってくださっているので、円広志クイズが出たら満点取れます。優勝しかないです！」と絶対の自信を見せる。
【画像】食べたい！フェスに出展するイチオシ店舗
目玉企画の一つが、23日に開催する「うんちくんフェス」。お笑いコンビ・ロザン（菅広文、宇治原史規）がMCを務める『よ〜いドン！』の人気コーナー「ロザンのうんちくん」がスペシャル版となって実施される。
この新企画に番組初出演となるクロちゃんをはじめ、“自称”番組準レギュラーのお見送り芸人しんいち、そして月曜レギュラーのお笑いコンビ・女と男（ワダちゃん、市川）が参加。新参者、常連、レギュラーという、それぞれのプライドと思いが交錯する。
クロちゃんは「関西の長寿番組！」と敬意を表しつつも、「僕が考える“最高のふれあい”は、アメリカナイズなのでハグ！会場に来てくれたファンとは、一緒にワワワワワァー♪ってやりたい！」と宣言。クイズ大会で「クロちゃんに選ばれたい！」と思っている人に向けては、「“白ちゃん”とか、“赤ちゃん”とか、名前間違いで呼んでくれたら目に留まるかも。“白ちゃん”って言われたら、“色違い真逆”って返したりするしん！フェスにきたらクロちゃんがメロメロにするしんからー！みんな来てだしんねー♪」と、独自のアピール術を伝授する。
一方、しんいちは「クイズは自信ありありです！ぼくは『よ〜いドン！』ファミリーです。円さんの息子です！番組のうんちくクイズを間違えるわけにはいきません。なんならクビをかけて誰かとやりたいです！」と並々ならぬ番組愛を爆発させる。
そして、市川は「『よ〜いドン！』の初期から出させてもらっていますので、圧倒的な点数差で勝ちたい！私、市川は円広志さんが“唯一の芸能界の友達”と言ってくださっているので、円広志クイズが出たら満点取れます。優勝しかないです！」と絶対の自信を見せる。