【エルサレム＝田尾茂樹】ロイター通信は１４日、パレスチナ自治区ガザに入る支援物資を積んだトラックの台数について、イスラエル当局がガザ和平計画の「第１段階」で合意された１日約６００台の半分に制限する方針だと伝えた。

１５日から実施するとしており、イスラム主義組織ハマスによる人質の遺体の引き渡しが遅れていることへの対抗措置だと主張している。

ロイターによると、イスラエル側は人道支援を巡って特別に必要な場合を除き、燃料の搬入も原則認めない構えだ。こうした措置を取ることに関して、既に国連にも通告しているという。物資搬入の制限期間は明らかになっていない。

「第１段階」の合意では、ハマス側は生存する全人質を解放するとともに、すべての遺体も引き渡すと定めており、イスラエルは「重大な合意違反」だと反発を強めている。合意を受け、厳しく制限されていたガザへの物資搬入は１２日以降、大幅に拡大されていた。

イスラエル軍によると、ハマスは１４日、新たに人質４人の遺体をイスラエル側に引き渡した。１３日には４人の遺体が引き渡されたが、死亡した人質は２８人おり、遺体はまだ２０人分が残されている。

ハマス側は引き渡しが遅れている理由について、遺体ががれきの下に埋まっているなどとし、「我々の力でどうにもできない現地の事情がある」と説明しているという。