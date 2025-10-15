人気ドラマ「トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜」の死神役の俳優イ・ドンウク（43）が、プライバシーを侵害されたとして、所属事務所のキングコングbyスターシップは、15日までに、プライバシー権侵害被害にともない、法的対応も含めて警告した。

所属事務所は14日、公式SNSで「最近アーティストの非公式スケジュールおよび居住地、私的空間を無断で訪問したり、接触を試み不適切な内容の手紙を残すなどプライバシーを侵害する事例が持続的に発生している」と明かした。

さらに「すべての形態のプライバシー侵害行為に対しては厳重な法的措置を取る予定。また海外スケジュールおよび個人日程を含む出入国過程で不当な方法で航空便情報を取得したり、アーティストと同じ航空便を利用して機内で接近を試みる行為もやはりプライバシー侵害とみなされ、法的対応対象になる」と強調した。

続けて「このような行為は明白な不法行為であることを再度ご案内し、ファンの皆さまはアーティストの安全と権益保護のために自制と協力をお願いしたい」と呼びかけ、「所属アーティストのイ・ドンウクを心より応援してくださるファンの皆さまに感謝し、当社は今後も所属アーティスト保護のために最善を尽くす」と約束した。