国鉄色のE653系（K70編成）が新金線に入線

JR東日本 首都圏本部は2025年11月3日（月・祝）に、「乗って楽しむ♪上野統括センターまるごと知り尽くしツアー」を開催します。

【画像】ツウすぎる！これが「珍ルートで走るE653系」運行時刻と走行区間です

このツアーは、「現役乗務員がイチから本気で考えたイベント列車」として、普段定期列車が走らないルートに焦点を当て、回送線や貨物線、操車場などに入線。定期列車とは異なる車窓を楽しめることが特徴です。

これまでは国鉄形特急の185系で実施されてきましたが、今年8月17日に開催されたツアーから、国鉄カラーが特徴のE653系（K70編成）に車両が変わりました。

今回は、総武線の新小岩付近（新小岩信号場駅）と常磐線の金町をつなぐ、約6.6kmの貨物線「新金線」が新たにルートに組み込まれ、東大宮操車場や田端操車場、大宮駅の電留線などにも乗り入れます。

また、発車前には珍しい行先表示を車両に掲出したり、鉄道小物の紹介も実施予定。イベント列車の車内では、乗務員や駅員の仕事の紹介や、参加者からの質問に回答する機会も設けられています。

参加料金は「普通車1名車内イベントありプラン」が1万3653円、「普通車2名車内イベントありプラン」は2万5000円。JR東日本のショッピングサイト「JRE MALL」チケットで申し込みを受け付けるとしています。