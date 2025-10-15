

くらたまが公園で作った料理は……（写真：asu0307／PIXTA）

【4コマ漫画で見る】初めての…

世間を沸かしたバツ3の叶井俊太郎氏との結婚から14年と半年。漫画家・くらたまに降りかかったのは、夫の死と、残りの人生をどう独りで生きるかという「新たな人生設計」だった――。

夫亡き後の日々の暮らしや感じたこと、そして新たな挑戦の日々を漫画とエッセイでお届けする（漫画はエッセイの最後に）。【連載第6回】

野外調理をしたくて…

先日買ったガスバーナーで屋外調理してみたくて、都内の公園へ行ってきました。

（前回のお話：最愛の夫を失ったくらたまが｢山歩き｣を始めた訳）

いきなり登山して、山の頂上で……というのも考えましたが、失敗したときの痛手が半端じゃないので、最初は近場で。万一うまくいかなくても、すぐに撤収、空腹のまま長時間さまよわずにすむところを選びました。

都内でガスバーナーを使える公園はいくつもありますが、使えないところもあります。事前に調べて、自宅から比較的行きやすい、それでいて今まで行ったことのない武蔵野公園にしました。



武蔵野公園にて（写真：筆者提供）

天気予報では「小雨」でしたが、雨が降らないことを祈りながら前日に予約を入れました。

ガスバーナーや米を炊くメスティン、箸やスプーンなどを準備して翌日に備えます。寝る前には山ご飯メインの登山漫画『山と食欲と私』（信濃川日出雄）を読んで、イメージを膨らませ気分を盛り上げました。

メニューは「オイルサーディン丼」

当日午前、曇天でしたがなんとか天候は保っていました。このまま雨が降りませんように。

急いで野菜を洗ったり、ゆで卵を作ったり、玄米を研いだりして、準備を進めました。今日は玄米を炊いて、オイルサーディン丼を作ります。以前一度作ってとってもおいしかったから、薬味などを加え、少しバージョンアップしたものにします。

初回だし、普通の米で炊くことも考えましたが、どうしても歯応えがある玄米で食べたかったんですよね。調理時間や水加減など、若干難易度が上がりますが、ここはこだわっていきたいところ。先に自宅で吸水を始めてから容器に入れて持参します。

JR武蔵小金井駅からバスに乗り、武蔵野公園に到着したのが11時半頃。まずは受付で予約名を告げ、屋外調理の申請をします。

「混んでますか？」

「今日はほかに、どなたもいらっしゃいませんよ」

なんと、休日なのにバーベキュー予約したの私だけ！

真夏も過ぎたし、混雑を予想していたんですが、貸し切り状態で場所を使えるようです。天気が微妙だったからか、混んでいるより空いているほうがいいので、幸先よしです。

バーベキュー広場へ行くと想像より狭かったですが、ほかに誰もいないのでテーブルなど充分広々と使えます。少しまごつきながらガスバーナーを組み立て、メスティンに米と水を入れ着火。

よしよし、いい感じだ！

米が炊けるまでおよそ30分、その間そばでゆで卵をむいたり、火加減を調整したり。朝食をとっていないので、お腹はかなり空いてきています。沸騰し、ふたの隙間から湯気と水があふれてくるのを、「よしよし、いい感じだ」とニンマリ眺めました。

時間が来て、はやる気持ちでメスティンのふたを開けました。



おいしそうに炊き上がった玄米（写真：筆者提供）

実は軍手を忘れてしまい、タオルで代用しました。ちょっと難儀したので、軍手は屋外調理にはあったほうがいいようです。

蒸らしていませんが、味見するとちょうどいい炊き加減！急いでオイルサーディンを缶ごと火にかけます。



急いでオイルサーディンを火にかける（写真：筆者提供）

熱くなった頃合いで火からおろし、丼によそった玄米の上にサニーレタス、オイルサーディンの順に乗せてしょうゆを垂らし、刻みネギととうがらしをかけます。ゆで卵もプチトマトも欲張って2個ずつ乗せました。

玄米のオイルサーディン丼、完成！



完成したオイルサーディン丼（写真：筆者提供）

うん、間違いなくおいしい！

ゆで卵はもう少し半熟がよかったな、とハフハフ食べ進めていくうちに、「あ！みそ汁忘れた！」と気づきました。

お湯を沸かして、インスタントみそ汁と一緒に食べようと思っていたのに。みそ汁があれば完璧だったのに。

悔しい気持ちは胸に刻み、次回に活かそうと決意しました。

1.5合炊き、半分以上の0.8合くらいをよそいましたが、ペロリでした。残りのご飯はそのまま持ち帰り、夕食にします。

改めて周囲を見回してみた

食後にみかんを食べながら、改めて周囲を見回します。

山の中ではないから自然がいっぱいとはいえませんが、緑も多く、人が少ないので落ち着いて食事ができました。何より、雨に降られなかったのはラッキーでした。

これ、がっつり登山で疲れたあと、見晴らしのいい山頂でだったらもっとおいしいんだろうな。

今回は思いつかなかったけど、お湯を沸かしてコーヒーや紅茶を飲みながら持参したスイーツを食べたりもしてみたい。

やはり、一度実践すると改善策が見えてきます。

今回は1人でしたが、友だちを誘ってもいいなと思いました。山登りもいいですが、屋外調理で外ご飯するだけでもかなり楽しめそうです。

インドア派だった私も…

基本的にはインドア派で、漫画や本を読んだり映画を観たりが趣味の私。運動部で運動をした経験もなく、本格的にスポーツをしたことがない私ですが、これからの後半人生は、屋外にも出ていきたい気持ちが強くあります。

気づいたらあっという間に50代半ばで、この先どのくらい元気な体を維持できるかわからないのだし。

うちの母は70代半ばですが、もうとっくの昔に足腰が弱って、登山などはできません。先日、月に何度か通っていた乗馬クラブ（初心者でもやれる、月謝7000円の簡易なもの）も、「膝が痛いから」とやめていました。



本人は馬が好きで楽しかったみたいですが、脚で馬に合図する必要があるらしく、それができなくなったそうです。

やりたいことがやれる体を少しでも長く維持するためにも、外に出る機会を増やしたいものです。「外で食べるおいしいご飯」は、家を出て体を動かす強い動機の1つになってくれます。

思っていた以上においしかった熱々の外ご飯。これからもっと調理のレパートリーを増やしていくつもりです。

漫画ページに続きます。



©倉田真由美

（倉田 真由美 ： 漫画家）