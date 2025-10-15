くらたまが｢ソロバーベキュー｣に幸せを感じた訳
くらたまが公園で作った料理は……（写真：asu0307／PIXTA）
世間を沸かしたバツ3の叶井俊太郎氏との結婚から14年と半年。漫画家・くらたまに降りかかったのは、夫の死と、残りの人生をどう独りで生きるかという「新たな人生設計」だった――。
夫亡き後の日々の暮らしや感じたこと、そして新たな挑戦の日々を漫画とエッセイでお届けする（漫画はエッセイの最後に）。【連載第6回】
野外調理をしたくて…
先日買ったガスバーナーで屋外調理してみたくて、都内の公園へ行ってきました。
（前回のお話：最愛の夫を失ったくらたまが｢山歩き｣を始めた訳）
いきなり登山して、山の頂上で……というのも考えましたが、失敗したときの痛手が半端じゃないので、最初は近場で。万一うまくいかなくても、すぐに撤収、空腹のまま長時間さまよわずにすむところを選びました。
都内でガスバーナーを使える公園はいくつもありますが、使えないところもあります。事前に調べて、自宅から比較的行きやすい、それでいて今まで行ったことのない武蔵野公園にしました。
武蔵野公園にて（写真：筆者提供）
天気予報では「小雨」でしたが、雨が降らないことを祈りながら前日に予約を入れました。
ガスバーナーや米を炊くメスティン、箸やスプーンなどを準備して翌日に備えます。寝る前には山ご飯メインの登山漫画『山と食欲と私』（信濃川日出雄）を読んで、イメージを膨らませ気分を盛り上げました。
メニューは「オイルサーディン丼」
当日午前、曇天でしたがなんとか天候は保っていました。このまま雨が降りませんように。
急いで野菜を洗ったり、ゆで卵を作ったり、玄米を研いだりして、準備を進めました。今日は玄米を炊いて、オイルサーディン丼を作ります。以前一度作ってとってもおいしかったから、薬味などを加え、少しバージョンアップしたものにします。
初回だし、普通の米で炊くことも考えましたが、どうしても歯応えがある玄米で食べたかったんですよね。調理時間や水加減など、若干難易度が上がりますが、ここはこだわっていきたいところ。先に自宅で吸水を始めてから容器に入れて持参します。
JR武蔵小金井駅からバスに乗り、武蔵野公園に到着したのが11時半頃。まずは受付で予約名を告げ、屋外調理の申請をします。
「混んでますか？」
「今日はほかに、どなたもいらっしゃいませんよ」
なんと、休日なのにバーベキュー予約したの私だけ！
真夏も過ぎたし、混雑を予想していたんですが、貸し切り状態で場所を使えるようです。天気が微妙だったからか、混んでいるより空いているほうがいいので、幸先よしです。
バーベキュー広場へ行くと想像より狭かったですが、ほかに誰もいないのでテーブルなど充分広々と使えます。少しまごつきながらガスバーナーを組み立て、メスティンに米と水を入れ着火。
よしよし、いい感じだ！
米が炊けるまでおよそ30分、その間そばでゆで卵をむいたり、火加減を調整したり。朝食をとっていないので、お腹はかなり空いてきています。沸騰し、ふたの隙間から湯気と水があふれてくるのを、「よしよし、いい感じだ」とニンマリ眺めました。
時間が来て、はやる気持ちでメスティンのふたを開けました。
おいしそうに炊き上がった玄米（写真：筆者提供）
実は軍手を忘れてしまい、タオルで代用しました。ちょっと難儀したので、軍手は屋外調理にはあったほうがいいようです。
蒸らしていませんが、味見するとちょうどいい炊き加減！急いでオイルサーディンを缶ごと火にかけます。
急いでオイルサーディンを火にかける（写真：筆者提供）
熱くなった頃合いで火からおろし、丼によそった玄米の上にサニーレタス、オイルサーディンの順に乗せてしょうゆを垂らし、刻みネギととうがらしをかけます。ゆで卵もプチトマトも欲張って2個ずつ乗せました。
玄米のオイルサーディン丼、完成！
完成したオイルサーディン丼（写真：筆者提供）
うん、間違いなくおいしい！
ゆで卵はもう少し半熟がよかったな、とハフハフ食べ進めていくうちに、「あ！みそ汁忘れた！」と気づきました。
お湯を沸かして、インスタントみそ汁と一緒に食べようと思っていたのに。みそ汁があれば完璧だったのに。
悔しい気持ちは胸に刻み、次回に活かそうと決意しました。
1.5合炊き、半分以上の0.8合くらいをよそいましたが、ペロリでした。残りのご飯はそのまま持ち帰り、夕食にします。
改めて周囲を見回してみた
食後にみかんを食べながら、改めて周囲を見回します。
山の中ではないから自然がいっぱいとはいえませんが、緑も多く、人が少ないので落ち着いて食事ができました。何より、雨に降られなかったのはラッキーでした。
これ、がっつり登山で疲れたあと、見晴らしのいい山頂でだったらもっとおいしいんだろうな。
今回は思いつかなかったけど、お湯を沸かしてコーヒーや紅茶を飲みながら持参したスイーツを食べたりもしてみたい。
やはり、一度実践すると改善策が見えてきます。
今回は1人でしたが、友だちを誘ってもいいなと思いました。山登りもいいですが、屋外調理で外ご飯するだけでもかなり楽しめそうです。
インドア派だった私も…
基本的にはインドア派で、漫画や本を読んだり映画を観たりが趣味の私。運動部で運動をした経験もなく、本格的にスポーツをしたことがない私ですが、これからの後半人生は、屋外にも出ていきたい気持ちが強くあります。
気づいたらあっという間に50代半ばで、この先どのくらい元気な体を維持できるかわからないのだし。
うちの母は70代半ばですが、もうとっくの昔に足腰が弱って、登山などはできません。先日、月に何度か通っていた乗馬クラブ（初心者でもやれる、月謝7000円の簡易なもの）も、「膝が痛いから」とやめていました。
本人は馬が好きで楽しかったみたいですが、脚で馬に合図する必要があるらしく、それができなくなったそうです。
やりたいことがやれる体を少しでも長く維持するためにも、外に出る機会を増やしたいものです。「外で食べるおいしいご飯」は、家を出て体を動かす強い動機の1つになってくれます。
思っていた以上においしかった熱々の外ご飯。これからもっと調理のレパートリーを増やしていくつもりです。
漫画ページに続きます。
©倉田真由美
（倉田 真由美 ： 漫画家）