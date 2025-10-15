ÀÐÇËÁíÍý ¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Ë´¶¼Õ ¤ªÊÌ¤ì¼°
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬ÊÄËë¤·¡¢ÁíÍý´±Å¡¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÈè¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬ÀÐÇËÁíÍý¤ò·ãÎå
¡ÖËÜÅö¤Ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¿´¤«¤é¤ªÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¡ÊÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¡Ë
¡ÖÁíÍý¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªËüÇî½ª¤ï¤Ã¤¿¤Í¡£À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤È²ñ¤¨¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¡Ê¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡Ë
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢ËüÇî¤ÎÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¤Í¤®¤é¤¤¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ²ÖÎØ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ï¡ÖÈè¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡©¤¢¤È¤â¤¦¤Ò¤ÈÆ§¤óÄ¥¤ê¡ª¡×¤ÈÀÐÇËÁíÍý¤ò·ãÎå¤·¤Æ¡¢´±Å¡¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´±Å¡¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¼óÇ¾¤Ê¤É¤ò½Ð·Þ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÃý¤ëµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤Î¤±¤¾¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¤Ê¤É¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢2027Ç¯¤Ë²£ÉÍ¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¹ñºÝ±à·ÝÇîÍ÷²ñ¤Î¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥È¥¥¥ó¥¯¥È¥¥¥ó¥¯¡×¤¬ÍèË¬¼Ô¤ò½Ð·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë