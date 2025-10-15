撮影：森 清

第68回群像新人文学賞を受賞し、8月28日に発売された綾木朱美さんのデビュー作『アザミ』（税込み定価1870円、講談社提供）を、好書好日メルマガ読者10名様にプレゼントします。

群像新人文学賞の選考委員である島田雅彦さんから「人間の凡庸化あるいは人間のAI化ともいえる事態が着々と進行している現在への辛辣（しんらつ）な批評がなされていた」と評価された本作。

世の中では戦争が起こっているのに、芸能人の不祥事や炎上の方につい注目してしまう--。SNS社会に生きる今、読めば心当たりに胸がざわつくこと必至！ 「逆」推し事小説にして、ネットにとらわれ生きる「いま」を高純度で描く令和の日常系文学です。

あらすじ

新聞社で校閲者として働くアザミ。同僚とは遠慮にまみれた会話しか交わさず、空き時間はSNSとニュースサイトのコメント欄に没入する。たまに会う友人とは話が弾まず、夢見が悪く、頭痛も絶えない。そんな無味乾燥なアザミの日常は、炎上するアイドル「ミカエル楓」の存在を知って一変する。私もみんなと同じように、この人を「嫌い」になるのはどうだろう――?

装画を手掛けたのは、しりみみうさぎがSNSで爆発的な人気を博すイラストレーターのbeco＋81さん。特殊加工を施し、全面キラキラ仕様のカバーも話題です！

締め切りは2025年11月4日（火）正午。

ご応募には「好書好日」メルマガへの登録が必要です（無料）。以下の応募フォームからご登録いただけます。

ご応募はこちら

撮影：森 清

著者プロフィール

綾木朱美（あやき・あけみ）

1995年神奈川県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科修士課程修了。2025年、『アザミ』で第68回群像新人文学賞を受賞。