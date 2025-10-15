ヒット曲の日本語バージョンを先行リリース　KISS OF LIFE、日本デビューに乗り出す

ガールズグループKISS OF LIFE（キス・オブ・ライフ）が日本デビューに乗り出した。

【写真】KISS OF LIFE、議論を呼んだ“過激パフォ”

本日（10月15日）にリリースされたKISS OF LIFEの日本デビュー先行シングル『Sticky（Japanese Ver.）』は、昨年、韓国内で人気を集めた代表曲『Sticky』の日本語バージョンだ。

KISS OF LIFEならではの清涼感と爽快さ、熱さと叙情性を兼ね備えた魅力が際立つ楽曲といえる。

清涼感あふれるメロディーと印象的なストリングス、アフロビートリズムのグルーヴ、そしてメンバーたちのエネルギッシュなボーカルが際立つこの曲は、韓国内外のチャートで上位にランクインし多くの支持を集めた。

今回はその楽曲を日本語の歌詞でアレンジし、自信に満ちた率直さと愛らしさを新たに表現しながら、グローバルでの勢いをさらに加速させる構えだ。

（画像提供＝S2エンターテインメント）KISS OF LIFE

KISS OF LIFEはこれに先立ち、日本公式SNSチャンネルを通じて初の日本ミニアルバム『TOKYO MISSION START』のトラックリストとツアー開催のニュースを発表した。今回のアルバムには、タイトル曲『Lucky』をはじめ、『Sticky』『Midas Touch』『Shhh』の日本語バージョン、さらに『Nobody Knows』『R.E.M』のリミックス音源が収録される。

また彼女たちは、日本デビューツアー「Lucky Day」を開催する。12月10日の福岡公演を皮切りに、大阪、東京などを巡り、現地ファンに完成度の高い音楽とパフォーマンスを披露する予定だ。

なお、KISS OF LIFEの日本初ミニアルバム『TOKYO MISSION START』は11月5日にリリースされる。

◇KISS OF LIFE プロフィール

長らく練習生として過ごしたJULIE（ジュリー）とNATTY（ナッティ）を中心に、歌手シム・シンの娘BELLE（ベル）、末っ子のHANEUL（ハヌル）で結成された多国籍ガールズグループ。オーディション番組『PRODUCE 101』や『アイドル学校』の参加者、イ・ヘインがプロデュースに参加している。2023年7月5日、1stミニアルバム『KISS OF LIFE』でデビュー。2024年の「第33回ソウル歌謡大賞」をはじめ、「第13回サークルチャートミュージックアワード」「HANTEO MUSIC AWARDS」「第21回韓国大衆音楽賞」など数多くの授賞式で表彰された。