近藤千尋、ピンク基調の広々子供部屋公開「きちんと整理されていてすごい」「可愛らしい」の声
【モデルプレス＝2025/10/15】モデルの近藤千尋が10月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供部屋を公開した。
【写真】近藤千尋「整理されていてすごい」と話題の広々子供部屋
「3日間かけて家中整理して断捨離大掃除」と報告した近藤は、夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久が写り込んだ広々とした子供部屋を披露。ピンクの収納が整然と並んだ棚や、ピンクと白のおままごとセットなどの部屋の一部を写した写真も公開し「子供部屋は相変わらずピンク」と添えた。
この投稿に、ファンからは「可愛らしいお部屋」「綺麗で気持ちいい」「きちんと整理されていてすごい」「大掃除えらい」などと反響が寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆近藤千尋、子供部屋公開
◆近藤千尋の投稿に反響
