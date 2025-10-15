松島聡「ピーチ・ジョン」ビジュアル（提供写真）

【モデルプレス＝2025/10/15】timelesz（タイムレス）の松島聡がイメージモデルを務める「ピーチ・ジョン」は、timeleszのニューアルバム「FAM」に収録されている「Head Up」をテーマ曲に使用した2025年冬の「恋する、ルームウェア　寒い夜は一緒に」編を公開。あわせて、ビジュアルとメイキング動画が公式サイトにて解禁された。

◆松島聡、冬の新作ルームウェア着こなす


キュートなくまの絵柄が描かれた、冬の新作ルームウェアを着こなした松島。新作の1つ目は、ユニセックスデザインのスウェットパーカー＆ロングパンツのセットアップ、2つ目は、トップスはふわっと柔らかなニット、ボトムはくまの総柄フランネルのパジャマセットとなっている。

さらに、商品を購入した人にポストカードをプレゼントする企画も実施される。（modelpress編集部）

