timelesz松島聡「ピーチ・ジョン」“恋するルームウェア”着こなす 動画テーマ曲は「Head Up」
【モデルプレス＝2025/10/15】timelesz（タイムレス）の松島聡がイメージモデルを務める「ピーチ・ジョン」は、timeleszのニューアルバム「FAM」に収録されている「Head Up」をテーマ曲に使用した2025年冬の「恋する、ルームウェア 寒い夜は一緒に」編を公開。あわせて、ビジュアルとメイキング動画が公式サイトにて解禁された。
【写真】松島聡“もこもこ”ルームウェア着こなす
キュートなくまの絵柄が描かれた、冬の新作ルームウェアを着こなした松島。新作の1つ目は、ユニセックスデザインのスウェットパーカー＆ロングパンツのセットアップ、2つ目は、トップスはふわっと柔らかなニット、ボトムはくまの総柄フランネルのパジャマセットとなっている。
さらに、商品を購入した人にポストカードをプレゼントする企画も実施される。（modelpress編集部）
