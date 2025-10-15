あみあみ秋葉原にてプラモデル「30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)」の抽選販売実施中！ 10月25日発売予定
【あみあみ秋葉原：「30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)」抽選販売】 抽選期間：10月13日12時～10月19日23時59分 当選発表：10月22日12時～ 指定販売日時：10月25日11時～20時
あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、10月25日に発売予定のプラモデル「30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)」の抽選販売を実施している。応募期間は10月19日23時59分まで。当選発表は10月22日12時より行なわれる。
今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。10月13日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。
□あみあみ秋葉原店「30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)」抽選販売のページ
「30MP 綾波レイ(プラグスーツVer.)」
(C)カラー