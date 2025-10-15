【刑事ドラマファン必見】伝説の刑事が相棒と絆を深めた、安くて旨くてボリュームのあるメシ屋リスト

警察には知られざる「旨いメシリスト」が存在する。安くて早くて量が多い店をどれだけ知っているかは刑事の基本であり武器なのだ。

私服刑事たちがこっそり訪れる名店

このように、各地の所轄署には定番の「刑事メシ」がある。佐藤氏が若手時代、巡査部長として配属された小平署では、わざわざ目白のつけ麺の名店『つけそば 丸長』まで買い出しに行っていた。

「朝、署の皆の分を電話注文し、小平から目白まで鍋をもって駆け付けていた。

まだつけ麺なんて有名じゃない時代に、チャーシューのこま切れと野菜が一緒になった甘酸っぱいつけ汁に、モチモチの麺をつけて食う旨さは衝撃的だった。捜査や業務で気が立っている怖い先輩連中も、メシの時間だけは、普段の人間性を取り戻すのか、笑顔で夢中になってほおばっていたよ」

今もちょくちょくすすりに行くという佐藤氏。並ぶと、たいてい一人や二人、どこかの署の私服刑事の見知った顔があるのだそうだ。

事件によっては、東京から関西方面へ容疑者が逃げることもあり、大阪や京都へも出張していた佐藤氏。地元の刑事に教えてもらったのは、大阪市西区の『カドヤ食堂 総本店』と天王寺区にある昭和の定食屋『すゑひろ』。本町駅近くの『ニューハマヤ 瓦町店』の焼肉定食も忘れられないそうだ。

「大阪はさすがに食い倒れの町と呼ばれるだけあって、安くて旨いメシが多かったな」

「カツ丼での泣き落とし」はドラマの中だけ

伝説の取調官だった佐藤氏だが、実は現実の取り調べでは、自白を誘導する利益供与にあたるため、食事の提供は禁止されていたという。「カツ丼での泣き落とし」はドラマの中だけの話というわけだ。

ただ、佐藤氏の胸の内には、被疑者に食わせてやりたかった名店の味もあるという。

「留置場に入ると、官弁といって300円程度の弁当が出る。決して悪いもんではないが、おかわりもメニュー変更もできない。そんな奴らに食わせてやりたかったのは、カツ丼じゃなくて、水天宮（中央区）にある『中山』の天丼だ。

最近は『孤独のグルメ』にも取り上げられてすっかりメジャーになったが、俺たちは有名になる前からここの黒い天丼に一目おいていたんだ」

上の表には、本文に書ききれなかった「刑事メシ」も掲載している。興味のある方は、一度足を運んでみてはいかがだろうか。

さとう・まこと／埼玉県生まれ。'83年警視庁入庁。'04年捜査一課に配属され、「伝説の落とし屋」の異名を取る。'22年退官。著書に『ホンボシ』（文藝春秋刊）がある。「アサヒ芸能」にて「取調室の裏側」を連載中。

