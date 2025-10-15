「地方は生活費が安いから、年金だけでも豊かに暮らせる」--。それは、移住を考える人が抱く、最も危険な幻想かもしれません。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が、北海道移住の経験がある60代の斎藤さん（仮名）夫妻の実体験をもとに、地方移住の落とし穴を解説します。※プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更しています。

胸を膨らませた移住だったが…直面した「北海道の思わぬ現実」

「ここでなら、年金だけで十分やっていけるはずだ」

斎藤誠一さん（仮名／66歳）は、妻の佳代さん（仮名／64歳）とそう語り合いながら、東京都内の賃貸マンションを引き払いました。夫婦の年金は合計で月19万円ほど。都内で暮らしていたころは、家賃だけで8万円が消え、さらに光熱費や食費を合わせると毎月赤字ギリギリ。家計は苦しく、地方移住を常に視野に入れていました。

移住先に選んだのは、北海道の道央にある人口5万人ほどの地方都市。スーパーのチラシには「大根1本78円」「鮭1切れ100円」という驚きの文字が並び、野菜も魚も東京より明らかに安い。住まいは2LDKの間取りでも家賃が4万円台でした。

「これなら年金暮らしでも安泰だ」と、都内との物価の違いを実感した二人。2025年用の年賀状には新居の前で仲良くピースして写る写真に、「北海道に移住しました！」と誇らしげに新生活の喜びを書き添えました。

最初の数週間は、のどかな風景に心を奪われ、散歩やドライブに出かける日々。佳代さんは「毎日が新婚旅行みたい」と笑っていました。

しかし、北の大地の冬はそんなに甘くありません。11月時点で気温が氷点下を下回るようになると、状況は一変します。

「こんなに灯油が必要なのか……。東京ではエアコンで済んでいたのに」

暖房を止めれば室内の水道管が凍結するため、24時間ストーブを稼働させざるを得ませんでした。灯油代は、実に月3万円超。加えて電気代も跳ね上がりました。さらには、積雪が始まると車の必需性が増し、タイヤ交換や除雪道具などの費用がのしかかります。

「買い物や病院も車がないと不便で……。燃料代や維持費まで考えていなかったな。北海道の本格的な冬は厳しく、雪かきは思った以上に重労働。腰を痛めそうだ……」

誠一さんはため息をつきました。年金だけで余裕ある生活を送るはずが、気づけば毎月2万円以上の赤字という都内暮らしよりも厳しい状況。憧れの移住生活では、わずか半年で苦しい現実を突き付けられてしまったのです。

都会では知る由もない、地方暮らしの“3大コスト”

斎藤夫妻が直面したのは、都会から移住する人が見落としがちなコストでした。

第一に、光熱費です。北海道の冬は長く厳しく、灯油代や電気代は都市部に比べて格段に高額になります。東京時代の光熱費は月1万5,000円程度だったのに対し、移住後は4万円近くと2.5倍ほどに膨れ上がりました。

続いて交通費。都市部では電車やバスなどの公共交通機関が発達していますが、地方では車が生活の必需品です。車を保有するとなると、車検代や任意保険、ガソリン代を含めて年間で50万円以上の出費となります。

佳代さんは「近所のスーパーまで車で片道20分。雪が降れば自分たちが運転するのも危ないので、結局タクシーを使うこともあった。自家用車だけで完結できず、かえってお金がかかってしまうことも……」とこぼしました。

最後に、医療機関へのアクセスです。高血圧の薬をもらうための通院費一つとっても、バスは1時間に1本。冬は雪で遅れることもあり、やむを得ずタクシーを利用する日も増えました。

「東京では歩いて5分のところにクリニックがあったので便利だった。でも、ここでは通院に半日つぶれてしまう。交通費だけで数千円かかることもあった」

生活費の安さを期待して移住したのに、実際には東京での生活以上に出費がかさむ……。これは斎藤夫妻に限らず、ほかの移住者にも共通する悩みです。

総務省が発表した「家計調査報告［家計収支編］2024年（令和6年）平均結果の概要」によると、60代夫婦の平均消費支出は月25万6,521円。年金収入だけで平均的な暮らしを維持できる世帯は少なく、地方に移ってもその状況は変わりません。それどころか、むしろインフラの整備不足が、暮らしを不便で高コストにしているという現実があるのです。

「せっかく移住したけど、もう戻るしかないね……」

年末、斎藤夫妻はついに東京へ戻る決断をしました。理想と現実のギャップに直面した結果ですが、後悔ばかりではありません。誠一さんは「移住そのものは貴重な経験だった。ただ、想定コストの見積もりを甘く見てはいけなかった」と振り返ります。

移住を夢で終わらせないための3つの選択肢

では、同じ失敗を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。3つの選択肢を紹介します。

1．事前のライフプランシミュレーションの徹底

単に「地方の家賃は安い」「野菜が安い」といった物価の違いによる抽象的なイメージで計画するのではなく、1年間を通して光熱費や車の維持費、医療費まで具体的に試算する必要があるでしょう。

2．“お試し移住”を取り入れる

最近では自治体が短期滞在用の住宅を用意している例もあり、数ヵ月単位で暮らすことで本当の生活コストがみえてきます。本格的な移住は、お試し移住で手応えをつかんでからでも遅くはありません。

3．完全移住ではなく二地域居住という選択肢

冬は都市部、夏は地方といった過ごしやすい場所を常に選択する暮らし方をすれば、過酷な気候や環境に適応するためのコストや体力的な負担を回避できます。

佳代さんは最後にこういいました。

「夢だけで突っ走って地方移住してしまうと、その地域特有の現実に直面した際に、追い詰められてしまう。だけど、きちんと準備すれば田舎暮らしはきっと素敵な選択肢になると思う」

老後の移住は夢をかなえる手段であると同時に、家計にとっては大きなリスクをはらんでいることも覚えておきましょう。

筆者が、ファイナンシャルプランナーとして伝えたいのは、移住の成否はその後の暮らしを明確な数字で試算できるかにかかっているということです。移住を夢で終わらせないためにも、事前に冷静な試算と備えをする必要があるでしょう。



波多 勇気

波多FP事務所 代表

ファイナンシャルプランナー