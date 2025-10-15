仏大統領外交顧問・カナダ外相・スウェーデン外相が訪中へ

中国外交部の林剣報道官は10月14日、フランスの大統領外交顧問のボンヌ氏が10月15〜16日に中国を訪れ、王毅中央外事活動委員会弁公室主任と新しいラウンドの中仏戦略対話を行うと発表しました。今回の対話を通じて、2国間関係や共に関心を寄せる国際・地域問題についてフランス側と深く交流し、中仏全面的な戦略パートナーシップの絶え間ない発展を推進し、世界の平和、安定、繁栄に新たな貢献をすることに期待を寄せました。

林報道官はまた、カナダのアナンド外相が10月16〜17日に中国を訪問すると発表しました。今年は中国とカナダの国交樹立55周年と戦略的パートナーシップ確立20周年に当たります。今回はアナンド外相が5月に就任して以来初の訪中で、王毅外交部長はアナンド外相と中国・カナダ関係およびともに関心を寄せる国際問題と地域問題について踏み込んだ意見交換を行うとのことです。

林報道官はさらに、スウェーデンのステーネルガード外相が同じく10月16〜17日に中国を公式訪問すると発表しました。スウェーデンは西側諸国として最初に新中国と国交を樹立した国で、中国は今回の訪問を契機に、スウェーデンとの安定した2国間関係を長期にわたって維持していくとのことです。（提供/CRI）