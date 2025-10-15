「#猫のいる暮らし」やす子、愛猫との仲むつまじい様子に反響「やす子ちゃんて赤ちゃんみたい」「幸せそう」
お笑い芸人のやす子さんは10月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。愛猫のかわいらしい姿を披露しました。
コメントでは、「やすこさんとアビシのそっくりな瞳」「やす子ちゃんと一緒で幸せそう」「癒されますなぁ」「やす子さんの愛情ちゃんと伝わってますね！愛情と信頼の証らしいからほんとに凄いい」「やす子ちゃんて赤ちゃんみたいよね かわゆす」との声が寄せられました。
やす子さんは2024年11月、自身のYouTubeチャンネルで保護猫を迎え入れたことを報告しており、その猫の名前は「アビシ」。人懐っこく、カメラにも物怖じしない性格だそうです。
猫のアビシやす子さんは「#猫のいる暮らし」とハッシュタグを付け、4枚の写真を投稿しています。愛猫と一緒にベッドで横たわる姿や、同じような表情でカメラを見つめる様子などです。
「一生幸せにするからね〜！」やす子さんは5日にもXを更新し、アビシを迎え入れてから1年がたったことを報告しました。「ずっとずっと大好きだよ〜！愛してるよ〜！一生幸せにするからね〜！」とコメントしており、アビシへの深い愛情が伝わる投稿となっています。
(文:勝野 里砂)