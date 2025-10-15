お笑い芸人のやす子さんは10月13日、自身のXを更新。愛猫と共に生活している様子を公開し、ファンの注目を集めました。（サムネイル画像出典：やす子さん公式Xより）

写真拡大

お笑い芸人のやす子さんは10月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。愛猫のかわいらしい姿を披露しました。

【写真】やす子＆愛猫のほのぼのフォト

猫のアビシ

やす子さんは「#猫のいる暮らし」とハッシュタグを付け、4枚の写真を投稿しています。愛猫と一緒にベッドで横たわる姿や、同じような表情でカメラを見つめる様子などです。

コメントでは、「やすこさんとアビシのそっくりな瞳」「やす子ちゃんと一緒で幸せそう」「癒されますなぁ」「やす子さんの愛情ちゃんと伝わってますね！愛情と信頼の証らしいからほんとに凄いい」「やす子ちゃんて赤ちゃんみたいよね かわゆす」との声が寄せられました。

やす子さんは2024年11月、自身のYouTubeチャンネルで保護猫を迎え入れたことを報告しており、その猫の名前は「アビシ」。人懐っこく、カメラにも物怖じしない性格だそうです。

「一生幸せにするからね〜！」

やす子さんは5日にもXを更新し、アビシを迎え入れてから1年がたったことを報告しました。「ずっとずっと大好きだよ〜！愛してるよ〜！一生幸せにするからね〜！」とコメントしており、アビシへの深い愛情が伝わる投稿となっています。

(文:勝野 里砂)