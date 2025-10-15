『BTTF』好きなら細かい部分に気付くかな？

タイムトラベル系SF映画の金字塔といえば、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』3部作。劇中には日本製の小道具がワンサカ登場しており、主人公マーティはカシオの腕時計を装着していました。

ファンたちの考察では、その腕時計はデータバンク CA-50といわれています。ボタンがいっぱいで、電卓機能や電話番号が記憶できるスマホのご先祖様みたいな1本です。

映画40周年記念の特別な1本

そのカシオから、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』仕様の「CA-500WEBF-1AJR」が、1万700円で限定発売されます。

全体的にはタイムマシンの「デロリアン」をイメージした銀色で、ボタン部分は目的地の時代設定をするタイムサーキットにソックリです。

時刻表示の上には、デロリアンのナンバープレート「OUTATIME」と、映画公開年の「1985」の文字があります。背面にはフラックス・キャパシターの絵柄が刻印。なんかもう、本作よりもっと『BTTF』してる腕時計ですね。

パッケージがVHSカセット

デロリアンをモチーフにしているので、ただ銀色の腕時計に見えますが…実はマニアックにテイストを採り入れているのが最高。パッケージがVHSカセット型で、エモさ大爆発です。現在予約受付中です。

