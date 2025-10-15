神奈川や愛知で「ポケピース ポップアップストア」開催へ！ ゴンベグッズなど先行発売商品が登場
ポケモンたちの“ピース”な暮らしを描いた「ポケピース」のポップアップストア「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」が、10月24日（金）〜11月3日（月・祝）の期間、神奈川・横浜ビブレと愛知・イオンモール岡崎で開催される。
【写真】ふわふわでかわいい！ ゴンベグッズなど展開商品一覧
■キュートなノベルティも用意
今回開催される「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」は、ポケモンとにんげんたちが集まるシェアハウスに食べるのが大好きなゴンベが遊びに来た様子をイメージした期間限定のポップアップストア。
会場には先行発売商品が並び、「ぬいぐるみ／ゴンべ」をはじめ、「ぷにキュンライト／ミミッキュ」や、「ピカチュウのキャラメルパフェぬいぐるみチャーム」、「ちょこんとつながるアクリルスタンド〜Diner〜」などが展開される。
また、キュートなノベルティも用意。「ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD」で『ポケピース』商品を2200円（税込）購入ごとに、「オリジナルステッカー（全3種類）」が1枚ランダムでもらえる。
なお、本ポップアップストアは11月よりほか会場でも開催。11月8日（土）〜11月16日（日）の期間は大阪・天王寺ミオ、11月14日（金）〜11月24日（月・振）の期間は東京・サンシャインシティアルタ、11月29日（土）〜12月14日（日）の期間は岡山・イオンモール岡山で実施される。
