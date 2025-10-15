カーショーの言葉がグッズに

【MLB】ブルワーズ ー ドジャース（日本時間15日・ミルウォーキー）

ドジャースのブレイク・トライネン投手は14日（日本時間15日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦前に会見に“珍Tシャツ”を着用して登場した。

胸には「I hardly want pants」というワードがプリント。これは9月25日（同26日）にドジャースが地区優勝を決めた後のシャンパンファイトで、大興奮のクレイトン・カーショー投手が「シャツなんかいらないよ！ ゴーグルもいらないし、シャツもいらない！ パンツだってほとんどいらないよ！」という、話題になった発言をイジッたTシャツだった。

他にもカーショーのサイン、そしてゴーグル、シャツ、パンツを禁止するイラストが添えられており、グッズ化された後はE・ヘルナンデス内野手らも練習時に着用している。

13日（同14日）にも同じシャツを来ていたトライネンは、デジタルラジオ局Sirius XMのチャンネル「MLBネットワーク・ラジオ」に対し、「これはカーショーに関係している。その場にいなかったんだけど、話はずっと耳に入り続けてくるんだ。映像は見てはいないけどね。レポーターが質問したんだよね。『なぜゴーグルとシャツを着ていないの？』みたいな感じで。そしたら彼がこれを言ったんだよね。カーショーの言いたいこととしては、（セレブレーションができることは）当然のことだとは思ってないけど、彼はその瞬間一つ一つを大事にしているんだと思う」と話していた。

会見の様子が地元放送局「スポーツネットLA」で公開されると、「息子に着せるためにそのシャツが欲しい。（子どもが履くのは）天気に関係なく、いつもショートパンツ」「そのシャツが欲しい！」とコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）