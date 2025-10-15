“青汁王子”三崎優太「これが普通になったらダメだろ」渋谷で見つけたアプリ宣伝トラックに苦言
実業家の“青汁王子”こと三崎優太氏が14日、自身のSNSに渋谷で見つけたというアプリ宣伝トラックの画像を投稿し、「流石に、これが普通になったらダメだろ」と苦言を呈している。
【写真】“青汁王子”三崎優太「これが普通になったらダメだろ」渋谷で見つけたアプリ宣伝トラック
三崎氏は「渋谷のスクランブル交差点で、パパ活アプリの宣伝トラック普通に走ってる」と添えて画像を投稿。写っているのは、元セクシー女優の三上悠亜がモデルを務める「会員制 オトナのマッチングアプリ」を宣伝するアドトラックだった。
日本中はもちろん、世界各国からも多くの人が訪れる国際的な観光スポットとなっている渋谷という街を走る、マッチングアプリのアドトラック。この投稿に「最近子供が見る時間、見る場所でこういうのが普通にあるのってダメですよね」「圧倒的同意。こんなサービス、やるにしてもせめてコソコソやれよ」「公共の場での広告のあり方、もう少し議論されても良い気がします」などの同意する声が寄せられている。
また、「バニラなんて都内どころか地方にまで侵食してる」「そもそもあの馬鹿丸出しのトラック広告何とかならんもんですかねぇ」などアドトラックそのものへの意見や、「炎上してるところに必ずいる三上悠亜面白すぎる」などの感想も集まっている。
