元放送作家・鈴木おさむ氏（53）14日に自身のインスタグラムを更新。妻でお笑いトリオ「森三中」の大島美幸（45）との23回目の結婚記念日を報告した。

「今日は10月14日。僕と妻の結婚記念日で、24年目突入日です」と報告。「そんな結婚記念日。お祝いのご飯に行こうと。選んだのがサイゼリヤ。妻と笑福は二人でたまに行っていて。3人で行くのは数年ぶり」とつづった。

「結婚一年目。サイゼリヤに行ったことのなかった僕を妻が連れてってくれて 小エビのカクテルサラダのうまさを力説。確かに激ウマ。激安。感動したのを覚えてます」と思い出の店だと明かした。

「そんなことを思い出したく。結婚記念日サイゼリヤでフルマックス喰い！！小エビのカクテルサラダ以外にも。ディアボロ風ハンバーグ。イタリア風ハンバーグ。ご存じミラノ風ドリア。エスカルゴも。ティラミスも。散々食べて驚いたのは。妻と息子はシメを再びの小エビのカクテルサラダと言いだし。最後に最後にもう一個、小エビのカクテルサラダをもう一丁ずつ アンコール！！すごい！すごすぎる！！」とつづった。

「いやー、食った。食った。サイゼリヤ最高だと言って店を出てきた記念日の夜」と鈴木氏。「というわけで。24年目も。よろしくお願いします。来年25年目？銀婚式やる年に突入？？？」と記した。

この投稿に、祝福の声とともに「これからもステキなご家族の姿を楽しみにしています」「記念日にサイゼリヤとは」「さいこーです！！」「しあわせが伝わってきます」などの声が寄せられている。