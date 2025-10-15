２０２６年北中米Ｗ杯アジア予選プレーオフ（ＰＯ）第３戦（１４日＝日本時間１５日）、Ｂ組のサウジアラビアはイラクと０―０の引き分けも総得点で上回り、３大会連続の本大会出場を決めた。

ＰＯはアジア最終予選で３、４位チームが激突し、サウジアラビアは第１戦でインドネシアに３―２で勝利していた。アジアサッカー連盟（ＡＦＣ）の公式サイトは「６万人を超える観客が詰めかけたスタジアムの熱狂的な雰囲気の中、両チームは勝利への道を見つけることはできなかったが、この結果、サウジアラビアがＷ杯出場となった」と伝えた。

Ａ組のカタールはＵＡＥに２―１で勝ち、２大会連続の出場権を獲得。Ａ組２位のＵＡＥとＢ組２位のイラクがプレーオフに進み、勝者は出場権をかけて大陸間プレーオフに臨む。

Ｗ杯アフリカ予選では南アフリカがルワンダに３―０で勝ち、自国開催だった２０１０年大会以来、４大会ぶり４度目の本戦出場を決めた。３月に勝利したレソト戦で出場資格のない選手を起用し国際サッカー連盟から没収試合（０―３）の処分を受け、グループ２位に転落するも首位のベナンがナイジェリアに０―４で敗れたため、逆転出場となった。

セネガルはモーリタニアに４―０で勝ち３大会連続４度目、コートジボワールはケニアを３―０で退けて、３大会ぶり４度目の本大会出場を果たした。