◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦 ドジャース―ブルワーズ（2025年10月14日 ミルウォーキー）

ドジャースの山本由伸投手（27）が14日（日本時間15日）、敵地でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第2戦に先発。5回まで1失点と力投を続けた。

初回は先頭打者・チョウリオへの第1球、低めに96・9マイル（約155・9キロ）の直球を投じたが、弾き返されてしまい右越えソロを被弾。わずか1球で先制点を失うまさかの立ち上がりとなった。それでも後続を冷静に3人で打ち取り、最少失点で切り抜けた。

3回には先頭打者弾を浴びたチョウリオを3球三振。最後は96・3マイル（約150キロ）の直球で空振りを奪い、仕事をさせなかった。

5回1死からオルティスにこの試合、初めて四球を与え出塁を許すと、チョウリオと3度目の対戦を迎えた。2球目の内角速球を捉えられ、鋭い打球を浴びたものの左翼手E・ヘルナンデスの正面に飛ぶ左直に打ち取り、次打者・チュラングもカーブで見逃し三振。先頭打者アーチを被弾以降は相手打線を抑え込んだ。

早いカウントから積極的に手を出す相手打線に助けられ、5回まで65球と省エネ投球を続けた。

前回登板となった8日（同9日）のフィリーズとの地区シリーズ第3戦は、4回0/3を投げ6安打3失点で自身ポストシーズン初黒星を喫し「「点した回に甘いボールをホームラン打たれて、少しボールが甘くなって」と反省した。

ブルワーズとは今年7月にも対戦しているが、日米通じて自己最短となる2/3回を4安打5失点KOされた。「前回はかなりうまくいかなかったですけど今は違うピッチングができると思う。何としても負けるわけにはいかない」とリベンジに燃えている。

「かなり伸びて明るくなっちゃったので少し暗めにして」と地区シリーズまでは金髪だったが、NLCSを前に黒髪に一新。イメチェンした山本が第2戦もチームを勝利に導く覚悟だ。