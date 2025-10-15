１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５１円５６銭前後と前日の午後５時時点に比べ４０銭程度のドル安・円高となっている。



１４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５１円８４銭前後と前日に比べ４５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米中対立の激化懸念に加え、パウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が講演で追加利下げを示唆したことが影響し、一時１５１円６１銭まで下押した。



この日の東京市場のドル円相場も軟調な展開となっている。きょう午後に立憲民主、日本維新の会、国民民主の野党３党が会談する見通しで、自民党の高市早苗総裁が主張する財政拡張と金融緩和維持の実現可能性が低下することが意識されているもよう。日経平均株価は反発しているが、株高を手掛かりとしたドル買い・円売りは限定的で、午前９時４０分ごろには１５１円５０銭台に軟化した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６１０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００６０ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７５円９７銭前後と同５０銭弱のユーロ高・円安で推移している。



