ジー・スリーが大幅反発、２５年８月期は営業赤字幅が大幅縮小で着地 ジー・スリーが大幅反発、２５年８月期は営業赤字幅が大幅縮小で着地

ジー・スリーホールディングス<3647.T>が大幅高で５日ぶりに反発している。１４日の取引終了後に発表した２５年８月期連結決算が、売上高６億６００万円（前の期比２．３倍）、営業損益２億９９００万円の赤字（前の期６億６６００万円の赤字）、最終損益３億１５００万円の赤字（同７億４２００万円の赤字）と赤字幅を大きく縮小して着地したことが好感されている。



販売用不動産として保有していた太陽光発電所１基の売却が完了したことにより売上高が拡大した。また、前の期に棚卸資産評価損及び特別損失を計上していた反動も働いた。なお、２６年８月期業績予想は、合理的な算定が困難であるとして非開示としている。



あわせて、再生可能エネルギー関連商材としてポータブル蓄電池の販売事業を開始すると発表しており、これも好材料視されているようだ。各種メーカーのポータブル蓄電池を取り扱うため、複数の仕入先、代理店などと協力しながら事業を進めるとともに、ＯＥＭ製造によるオリジナルのポータブル蓄電池の開発も模索し事業を拡大させる方針という。



出所：MINKABU PRESS