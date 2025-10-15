「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１５日午前１０時現在で、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



１５日の東京市場で、ウェリタスはストップ安ウリ気配。１４日取引終了後に２５年１２月期通期の単独業績予想を下方修正したことがネガティブ視されているようだ。



事業収益の見通しは従来の７億８８００万円から９１００万円（前期比５３．１％減）、営業損益の見通しは１億６３００万円の黒字から３億９７００万円の赤字（前期は２億１２００万円の赤字）に引き下げた。これまでは今期中に新たな契約４件を締結することを前提に業績予想を見積もっていたが、このうち２件が交渉継続中で、１件については妥協点を見いだせず、見込んでいた契約一時金などのメドが立たなくなったためだとしている。



出所：MINKABU PRESS