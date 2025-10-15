セネガル&南アフリカ&コートジボワールのW杯出場が決定!! ナイジェリア、カメルーンら4チームがプレーオフへ
北中米W杯アフリカ予選が13日に各地で行われた。
グループBでは首位のセネガル代表がモーリタニア代表を4-0で下し、3大会連続4回目のW杯出場が決定。逆転での本大会行きを狙った2位のコンゴ民主共和国代表はスーダン代表から1-0の完封勝利を収めたものの、勝ち点2及ばなかった。
グループCは前節終了時点で首位のベナン代表(勝ち点17)、2位の南アフリカ代表(同15)、3位のナイジェリア代表(同14)が勝ち点3差にひしめく大混戦に。ベナンがナイジェリアに0-4の完封負けを喫し、南アフリカがルワンダ代表を3-0で下した結果、首位に浮上した南アフリカの4大会ぶり4回目の本大会行きが決定。ナイジェリアが2位に順位を上げ、ベナンは3位に後退して予選敗退となった。
グループFでは首位のコートジボワール代表(勝ち点23)と2位のガボン代表(同22)が勝ち点1差で最終節へ。コートジボワールがケニア代表を3-0で下し、自力で3大会ぶり4回目のW杯出場を決めた。ガボンはブルンジ代表から2-0の勝利を収めたが、勝ち点1届かなかった。
アフリカ予選は全日程を終了。各組1位の計9チームが本大会出場権獲得し、各組2位のうち成績上位4チームとなったコンゴ民主共和国、ナイジェリア、カメルーン代表、ガボンがプレーオフへ回ることとなる。
以下、試合結果&順位表
[グループB]
1.☆セネガル(24)+19
2.★コンゴ民主共和国(22)+9
3.スーダン(13)+2
4.トーゴ(8)-5
5.モーリタニア(7)-9
6.南スーダン(5)-16
第10節
2025年10月13日(月)
南スーダン 0-0 トーゴ
2025年10月14日(火)
コンゴ民主共和国 1-0 スーダン
セネガル 4-0 モーリタニア
[グループC]
1.☆南アフリカ(18)+6
2.★ナイジェリア(17)+7
3.ベナン(17)+1
4.レソト(12)-3
5.ルワンダ(11)-4
6.ジンバブエ(5)-7
第10節
2025年10月13日(月)
レソト 1-0 ジンバブエ
2025年10月14日(火)
南アフリカ 3-0 ルワンダ
ナイジェリア 4-0 ベナン
[グループE]
1.☆モロッコ(24)+20
2.ニジェール(15)1
3.タンザニア(10)-1
4.ザンビア(9)0
5.コンゴ共和国(1)-20
-.エリトリア(-)-
第10節
2025年10月12日(日)
ザンビア 0-1 ニジェール
2025年10月14日(火)
モロッコ 1-0 コンゴ共和国
[グループF]
1.☆コートジボワール(26)+25
2.★ガボン(25)+13
3.ガンビア(13)+9
4.ケニア(12)+4
5.ブルンジ(10)0
6.セーシェル(0)-51
第10節
2025年10月14日(火)
セーシェル 0-7 ガンビア
ガボン 2-0 ブルンジ
コートジボワール 3-0 ケニア
[グループG]
1.☆アルジェリア(25)+16
2.ウガンダ(18)+5
3.モザンビーク(18)-3
4.ギニア(15)+3
5.ボツワナ(10)-4
6.ソマリア(1)-17
第10節
2025年10月14日(火)
ギニア 2-2 ボツワナ
ソマリア 0-1 モザンビーク
アルジェリア 2-1 ウガンダ
