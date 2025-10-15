　北中米W杯アフリカ予選が13日に各地で行われた。

　グループBでは首位のセネガル代表がモーリタニア代表を4-0で下し、3大会連続4回目のW杯出場が決定。逆転での本大会行きを狙った2位のコンゴ民主共和国代表はスーダン代表から1-0の完封勝利を収めたものの、勝ち点2及ばなかった。

　グループCは前節終了時点で首位のベナン代表(勝ち点17)、2位の南アフリカ代表(同15)、3位のナイジェリア代表(同14)が勝ち点3差にひしめく大混戦に。ベナンがナイジェリアに0-4の完封負けを喫し、南アフリカがルワンダ代表を3-0で下した結果、首位に浮上した南アフリカの4大会ぶり4回目の本大会行きが決定。ナイジェリアが2位に順位を上げ、ベナンは3位に後退して予選敗退となった。

　グループFでは首位のコートジボワール代表(勝ち点23)と2位のガボン代表(同22)が勝ち点1差で最終節へ。コートジボワールがケニア代表を3-0で下し、自力で3大会ぶり4回目のW杯出場を決めた。ガボンはブルンジ代表から2-0の勝利を収めたが、勝ち点1届かなかった。

　アフリカ予選は全日程を終了。各組1位の計9チームが本大会出場権獲得し、各組2位のうち成績上位4チームとなったコンゴ民主共和国、ナイジェリア、カメルーン代表、ガボンがプレーオフへ回ることとなる。

　以下、試合結果&順位表

[グループB]

1.☆セネガル(24)+19

2.★コンゴ民主共和国(22)+9

3.スーダン(13)+2

4.トーゴ(8)-5

5.モーリタニア(7)-9

6.南スーダン(5)-16

第10節

2025年10月13日(月)

南スーダン 0-0 トーゴ

2025年10月14日(火)

コンゴ民主共和国 1-0 スーダン

セネガル 4-0 モーリタニア

[グループC]

1.☆南アフリカ(18)+6

2.★ナイジェリア(17)+7

3.ベナン(17)+1

4.レソト(12)-3

5.ルワンダ(11)-4

6.ジンバブエ(5)-7

第10節

2025年10月13日(月)

レソト 1-0 ジンバブエ

2025年10月14日(火)

南アフリカ 3-0 ルワンダ

ナイジェリア 4-0 ベナン

[グループE]

1.☆モロッコ(24)+20

2.ニジェール(15)1

3.タンザニア(10)-1

4.ザンビア(9)0

5.コンゴ共和国(1)-20

-.エリトリア(-)-

第10節

2025年10月12日(日)

ザンビア 0-1 ニジェール

2025年10月14日(火)

モロッコ 1-0 コンゴ共和国

[グループF]

1.☆コートジボワール(26)+25

2.★ガボン(25)+13

3.ガンビア(13)+9

4.ケニア(12)+4

5.ブルンジ(10)0

6.セーシェル(0)-51

第10節

2025年10月14日(火)

セーシェル 0-7 ガンビア

ガボン 2-0 ブルンジ

コートジボワール 3-0 ケニア

[グループG]

1.☆アルジェリア(25)+16

2.ウガンダ(18)+5

3.モザンビーク(18)-3

4.ギニア(15)+3

5.ボツワナ(10)-4

6.ソマリア(1)-17

第10節

2025年10月14日(火)

ギニア 2-2 ボツワナ

ソマリア 0-1 モザンビーク

アルジェリア 2-1 ウガンダ