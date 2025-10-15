イオンは２０００円台に乗せ新高値、８月中間期営業益２０％増で過去最高を更新
イオン<8267.T>は大幅高で３日続伸。２０００円台に乗せ、上場来高値を更新している。１４日の取引終了後、２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算を発表した。売上高が５兆１８９９億７０００万円（前年同期比３．８％増）、営業利益が１１８１億２９００万円（同１９．８％増）、最終利益が４０億４８００万円（同９．１％増）だった。売上高、営業利益ともに過去最高を更新しており、好業績を評価する買いが流入している。
主力のＧＭＳ（総合スーパー）事業は店舗ＤＸによる人時生産性向上や経費構造改革が進み、営業損失を大幅に縮小。ヘルス＆ウエルネス事業やディベロッパー事業などの営業利益が大きく伸び、業績を押し上げた。ヘルス＆ウエルネス事業はプライベートブランドの拡販や店舗オペレーションの効率化により収益性が向上。ディベロッパー事業は涼感スポットとしての集客施策などが奏功したほか、インバウンドによる免税売り上げも増えた。
出所：MINKABU PRESS
