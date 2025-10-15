＆TEAM（エンティーム）のメンバーが撮影前に筋トレに勤しむショート動画がYouTubeで公開され、話題を集めている。

【動画】①たくましい背中で魅了！筋トレに夢中な＆TEAM / ②ビジュ爆発！全員が近づいてくるムービー【写真】「BREATH ver.」ビハインド写真

■椅子やポールを活用し、隙間時間に肉体を鍛える＆TEAM

これは＆TEAMが10月28日にリリースする、韓国1stミニアルバム『Back to Life』の「BREATH ver.」コンセプトのジャケット撮影現場でのひとコマ。パフォーマンスの完成度を高めるために、精力的にトレーニングをするメンバーが多い＆TEAMだが、隙間時間を生かして鍛錬に励んでいることがうかがえる。

動画ではまず、FUMA（フウマ）が両手でカバンのようなものを持ち上げてパンプアップ。そして椅子を使って腕立て伏せをし、メンバーが談笑している横でも、止まらずに両手を動かす。続いてMAKI（マキ）は、ポールのような機材をバーベルのように持ち上げ、そこにフウマも参加。さらにYUMA（ユウマ）やK（ケイ）も、空き時間を利用してすかさず筋トレをしていく。メンバーの“運動中毒”ぶりが伝わってくる。

また「BREATH ver.」の衣装を着たメンバーが、次々にカメラに近づいてくる動画も公開。特に筋トレに熱心なフウマはタンクトップから見事な腕や肩の筋肉を見せ、Kはカラーコンタクトをして幻想的なムードを放った。

SNSでは「筋肉の付き方がホントにかっこいい」「みんなアスリートじゃん」「フウマくん筋肉えぐ！」「肩の筋肉きれい！」「&TEAMがどんどん運動中毒になってきてる」「かっこよくてつい何度も見てしまう」「とても美しく仕上がってる」「みんなムキムキ化してる」「優しいお顔にイカつい筋肉最高」と反響を集めている。

■写真：＆TEAM「Back to Life」のジャケット撮影ビハインド