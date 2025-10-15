『リロ＆スティッチ』リロ役・永尾柚乃の誕生日にブルーレイ発売 “オハナ”再集結特典映像を公開
ディズニーの実写映画『リロ＆スティッチ』のブルーレイ＋DVDセット発売と、リロ役の日本版声優・永尾柚乃さんの誕生日（10月15日）を記念し、特典映像の一部が公開された。映像には、「かわいらしいものを追求して全部を詰め込んだ」リアルなスティッチと、アニメーション版の声優陣が再集結する様子が収められている。
【動画】アニメーション版声優が再集結特典映像
今回公開された映像では、スティッチとリロの絆を軸に、本作のキャスティングに込められた“オハナ（家族）”の絆を紹介。
「オハナは家族」という物語の象徴的メッセージのもと、アニメーション版でナニ役を演じたティア・カレルが福祉局の担当者として登場。同じくデイヴィッド役のジェイソン・スコット・リーがナニの上司役、ハセガワさん役のエイミー・ヒルがトゥトゥ役で出演するなど、“元オハナ”たちが再び集結している。アニメーション版への深いリスペクトと、世代を超えて受け継がれる家族の絆を感じさせる貴重な映像となっている。
ブルーレイやデジタル配信（購入版）には、今回解禁された映像を含む「オリジナル版と比べてみよう」や、スティッチの解説（？）付きで楽しめる「スティッチと一緒に見よう！」、さらに「NGシーン集」や本編未収録の「未公開シーン」など、遊び心あふれる特典映像を多数収録。ファン必見の内容となっている。
