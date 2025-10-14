ドイツの精密と夜景の美。ノモス「クラブスポーツ ネオマティック ワールドタイマー」に限定モデル「ナイトナビゲーション」
○夜の都市を映した「ナイトナビゲーション・シリーズ」
ドイツ・グラスヒュッテの高級時計ブランド「NOMOS GLASHÜTTE（ノモス グラスヒュッテ）」が、人気モデル「クラブスポーツ ネオマティック ワールドタイマー」の新シリーズとして夜の都市をテーマにした「ナイトナビゲーション」を発表した。カラーリングの異なる3モデルを用意し、各色とも世界限定175本となる。発売は2025年11月予定、価格は77万2,200円。
クラブ スポーツ ネオマティック ワールドタイム リミテッド ナイト ナビゲーション（左から、トレース、グリッド、ヴェクター）
今回の新作は、2025年春の「Watches and Wonders」で発表されたワールドタイマーをベースにした限定コレクション。従来のシルバーやダークブルーのレギュラーモデルに対し、今回は“ナイトシティ”という情景をモチーフにデザインした。ノモスが得意とするミニマルデザインに、光と影のコントラストを加え、現代的で洗練された印象だ。ミニマルでありながら存在感を放つカラーリングと、実用的なワールドタイマー機構を両立したナイトナビゲーションは、ブランドの新たなフェーズともいえる。
○夜景を思わせるブラック×アクセントカラー
ケースはステンレススチール製で、直径40mm、厚さ9.9mmというスリムな設計を実現。ワールドタイム機構を搭載しながらも、ケースの厚さを1cm未満に抑え、装着性を高めている。10気圧（100m）防水とねじ込み式リュウズを備え、スポーツモデルらしい堅牢性を兼ね備える。
トレース（NM 790.S7）：亜鉛メッキのブラックダイアルに、クールな色調のターコイズカラーをアクセントに。夜の高層ビルが織りなすガラスの煌きを思わせる
グリッド（NM 790.S8）：ブラックのダイアルに、温もりのあるオレンジを複合的に組み合わせた。オレンジの色調が、上空から見下ろす夜の大都市で点滅するたくさんの街路灯を思わせる
ヴェクター（NM 790.S9）：ブラックのダイアルに、オリーブカラーを明るめのアクセントとして組み合わせた。コックピットの飛行制御装置や異国の街路表示を思わせる
文字盤はサンバースト仕上げのブラックを基調とし、光の角度で表情を変える構造とした。アクセントとして、ターコイズ、オレンジ、オリーブの3色が用意され、それぞれ夜の街のネオンや灯りをイメージしたカラーリングだ。クラブスポーツの持つスポーティさと都会的な印象が融合している。
外周には都市名を示すリングを備え、12時位置のオレンジインジケーターが現在地を示す。サブダイヤルには24時間制のホームタイム表示を搭載し、昼夜判別も可能。海外出張や多拠点生活など、グローバルなライフスタイルにも適している。
ブレスレットは“クラブスポーツ”専用のステンレススチール製で、20mmラグ幅のクイックチェンジ式構造を採用。工具を使わずにストラップ交換できる。
ムーブメントはノモスの自社製となる自動巻き機械式「キャリバー DUW 3202」。厚さ約4.8mmという薄型設計ながら、ワールドタイムと昼夜表示を組み合わせた機能を持っている。パワーリザーブは約42時間。
ケース素材：ステンレススチール
ケースサイズ：直径40.0mm×厚さ9.9mm
風防：ドーム型サファイアクリスタル（両面反射防止コーティング）
ブレスレット：ステンレススチール（クイックチェンジ式）
防水性能：10気圧（100m）
ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー DUW 3202」
パワーリザーブ：約42時間
