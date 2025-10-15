スザンヌ、美脚際立つカジュアルスタイルで息子とお出かけ「スタイル抜群」「楽しそう」の声
【モデルプレス＝2025/10/15】タレントのスザンヌが10月13日、自身のInstagramを更新。アウトドアのカジュアルスタイルで美脚を披露した。
【写真】スザンヌ「スタイル抜群」と話題の美脚輝くコーデ
スザンヌは「小さい頃のお出かけ場所でベスト3の思い出と回数だったあんずの丘に久しぶりに」と息子と友人親子とのお出かけを報告。キャップをかぶり、薄いグレーのスウェットのトップスで腰にはチェックのシャツを巻き、膝下までのロングブーツをはいたカジュアルな装いで、真っ直ぐに伸びた美しい脚を披露した。
また、息子とともに焼き物の絵付け体験をしている様子や食事の写真、草スキーを楽しむ息子の動画なども公開した。
この投稿に、ファンからは「アクティブスタイル似合ってる」「スタイル抜群」「美脚で憧れる」「親子でお出かけ楽しそう」などと反響が寄せられている。
スザンヌは2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
◆スザンヌ、カジュアルな装いで美脚披露
◆スザンヌの投稿に反響
