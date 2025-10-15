「仕事帰りにダッシュで購入！」【しまむら】デザイン大優勝♡「コラボアイテム」
インフルエンサーとのコラボアイテムが話題となることも多い【しまむら】から、おしゃれな新作が登場！ 今回は、@hiro77andさんが「仕事帰りにダッシュ」で購入したという、chocoさんコラボアイテムをご紹介します。大人可愛いスタイルを楽しみたい人は、ぜひチェックしてみて。
丸み袖がポイントのチェック柄ジャケット
【しまむら】「CHO*チェックジャケット」\3,289（税込）
シックな色合いのチェック柄ジャケット。夏に販売された半袖バージョンも好評だったようで、秋仕様の長袖タイプにも注目したいところ。袖にほんのり丸みを持たせたシルエットがポイントで、デザイン性の高い一着が3,000円台で手に入るのも魅力。ジャケットならではのきちんと感を残しつつ、カジュアルな雰囲気も感じられて、幅広いコーデに活躍してくれそうです。
コーデの主役は上品なノルディック柄ニット
【しまむら】「CHO*キュウシンガラPO」\1,969（税込）
秋冬らしいデザインのニットプルオーバー。淡いベースカラーにあたたかみのあるノルディック柄が映えて、コーデの主役として活躍してくれそうです。ふんわりとした素材感で、やさしい印象をプラス。程よくゆとりのあるシルエットでリラックス感があり、休日のカジュアルスタイルにもぴったり。パンツにもスカートにも合わせやすく、季節感のある大人の着こなしを楽しめそう。
大人に似合うきれいめカーブパンツ
【しまむら】「CHO*1タックカーブPT」\1,639（税込）
ゆるっとした丸みのあるシルエットが、旬を感じさせてくれるカーブパンツ。ウエストに1タック入っていて、ダボつかずすっきりとした印象に。落ち着いたカラー展開で、大人世代にも取り入れやすいのも嬉しいポイント。上品な雰囲気もあり、きれいめカジュアルコーデに活躍。ブラウスやジャケットなど、合わせるトップス次第で印象を変えて楽しめそう。
おしゃれカラーのこなれ見えスカート
【しまむら】「CHO*ハイショクアゼSK」\1,969（税込）
異なる色の糸が織り交ぜられたような、畦編みのニットスカート。大人っぽい雰囲気で、スウェットシャツやセーターなどシンプルなトップスと合わせてもサマ見えを狙えそう。タイトすぎないシルエットで、体型カバーを期待できるのも魅力。バックスリットのおかげで動きやすく、楽に穿けそうです。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Natsumi.N