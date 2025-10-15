◆国際親善試合 日本３―２ブラジル（１４日・味の素スタジアム）

ブラジルは前半に２点を先行しながら、後半の３失点で２―３で敗れ、日本相手に通算１４試合目で屈辱の初黒星を喫した。

ブラジル代表のアンチェロッティ監督は「後半に攻守のバランスに欠けてしまった。後半は悪い内容だったとはっきりと言える」と首をかしげ、日本については「非常に素晴らしく、強いチーム」と言い切った。

この衝撃の逆転負けを受け、ブラジルメディアは手厳しくセレソンを批判した。

スポーツ紙「ランセ！」電子版は「守備のミスが続出し、ブラジルが日本に逆転で初の黒星」と題し、「ＣＢファブリオ・ブルーノが日本の１点目と２点目に関与。３点目も、ＧＫウーゴ・ソウザが防げた」と糾弾した。

試合を生中継したテレビ局ＳｐｏｒＴｖは「ブラジルは、日本に歴史的敗北を喫した。両チームとも、前半と後半では全く別のチーム。前半はブラジルが優勢だったが、後半は日本が圧倒した」と解説した。

また、サンパウロの日刊紙「オ・エスタード・デ・サンパウロ」電子版では、「ブラジルサッカー史上最大の大逆転負け。守備陣が“停電”を起こした」と批判し、「過去、ブラジルが２点を先制した後に逆転負けを喫したことはなかった。守備陣がミスを連発し、攻撃も後半は無力だった」とふがいない戦いぶりを嘆いた。

情報サイト「Ｒ７」でも、「ブラジルは２点を先行したが、ミスを続けて日本に逆転を許した」との見出しから「前半、ブラジルはパウロ・エンリケとガブリエル・マルチネッリの得点で先行した。しかし、後半、ＣＢファブリシオ・ブルーノらがミスを連発。まさかの３失点を喫して大逆転負けを喫した」と厳しい記事が並んだ。

元ブラジル代表選手たちは各メディアに試合について、以下のようにコメントしている。

「後半、日本が前線からのプレスを強めて試合を支配した。ブラジルはほとんど無抵抗だった」（元ブラジル代表・左ＳＢジュニオール氏）

「後半の日本は素晴らしかった。彼らは勝利に値した」（同・ＭＦリカルジーニョ氏）

「前半、ブラジルはとても良いプレーをしていた。しかし、後半１２分にブルーノ・ギマランエス、ガブリエル・マルチネッリと出来が良かった選手を交代させて、リズムが崩れた」（同・ＭＦネット氏）